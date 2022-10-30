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Пас на 50 метров, рывок через все поле и удары в девятку. ВИДЕО, как Интер громил Сампдорию
Смотреть видео обзор матча Интер – Сампдория, чемпионат Италии, 29 октября 2022
фото - Getty Images
Вашему вниманию видео обзор матча 12-го тура итальянской Серии А между Интером и Сампдорией. Нерадзури одержали красивую победу со счетом 3:0. При этом каждый из забитых голов удовлетворит вкусы футбольных гурманов. Особо отметим второй и третий мячи. Барелла отлично принял пас на 50 метров и нанес неотразимый удар под перекладину, а затем Корреа протянул мяч с собственной половины поля и пробил в девятку. Интер после четвертой победы подряд поднялся на пятую строчку.
Серия А, 12-й тур
Интер - Сампдория 3:0
Голы: Де Врей 21, Барелла 44, Корреа 73
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