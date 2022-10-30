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Серия А. Спокойная победа Аталанты, 25 минут Малиновского
Бергамцы опомнились от провала против Лацио
ANSA
Серия А. 12-й тур
Эмполи. "Карло Кастеллани"
"Эмполи" - "Аталанта" 0:2
Голы: Хатебур 32, Лукман 59
Нереализованный пенальти: Коопмейнерс 42 (вратарь)
"Эмполи": Викарио, Эбуэхи, Де Винтер (Камбиаги 56), Луперто (Валюкевич 46), Какаче, Хендерсон (Фаццини 66), Марин, Бандинелли (Акпа-Акпро 77), Байрами, Пьяца (Исмаили 56), Дестро
"Аталанта": Муссо, Толой, Демираль, Скальвини (Джимсити 55), Хатебур, Пашалич, Коопмейнерс, Меле (Зортеа 89), Эдерсон (Малиновский 65), Лукман (Околи 89), Хойлунд (Сапата 65)
Предупреждения: Де Винтер 38, Дестро 39 - Хатебур 83
Гранды начали выигрывать, даже кризисные. А "Аталанта" как раз начала несколько буксовать. В трех турах набрала четыре очка и пропустила пять мячей (после трех пропущенных в восьми турах). Первое поражение в сезоне вышло особенно болезненным, поскольку против "Лацио" бергамцы выглядели просто отвратительно. Защитник Йоаким Меле и Генеральный директор Умберто Марино признали все это и призвали немедленно начать сначала. Получилось.
"Эмполи" на "Кастеллани" считался непростым соперником. Здесь из пяти матчей он проиграл лишь два - "Милану" в добавленное время и "Роме". Сегодня он также старался, пытался атаковать. До выхода на поле Руслана Малиновского владел мячом больше. Но слишком увлекался дриблингом и не доводил атаки до конца. А "Аталанта", хотя и не так много, хотя и обычно не играла особо быстро и точно, доводила. Она играла собранно и включалась, когда нужно.
Лукман и Эдерсон дважды прорвались и в трех ударах были остановлены Викарио, в первом случае Хойлунд чуть не добил. Затем Лукман получил от Коопмейнерса, пробил, мяч от защитников отскочил на противополжную стойку, и Хатебур добил. Забив свой первый гол в 50-ти последних матчах за клуб. Коопмейнерс мог сделать счет 2:0, но не реализовал пенальти, назначенный за локоть Дестро. Викарио отбил ногой.
Во втором тайме Хойлунд вышел один-на-один, и Викарио вновь отбил ногой. Лукман в левой части штрафной искал окно для удара, смещался и смещался в центр мимо троих защитников и в итоге нашел. Низом на противоходе. А затем появился Малиновский, начал работать в глубине поля, помогал разыгрывать мяч, и гости уже владели им более 60-ти процентов времени. Отпустив лишь в концовке, когда Муссо спас от удара Валюкевича в упор, а Эбуэхи добил из офсайда.
Руслан в итоге отдал 15 передач с 80-ю процентами точности, коснулся мяча 25 раз. Пробил по воротам издали - заблокировали. Отдал предголевой пас - вразрез Сапате, но в офсайд. Кстати, нередко появлялся на правом фланге.
Важная победа "Аталанты". Она завершит тур на втором месте либо очень близко к нему. A "Эмполи" в третьей четверти турнирной таблицы.
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