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Пабло Мари выписали из больницы. В четверг он был ранен ножом в торговом центре

Италия
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Защитнику Монцы удалось выжить

Пабло Мари выписали из больницы. В четверг он был ранен ножом в торговом центре

Фото: The Telegraph

UA-Футбол
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Испанский защитник "Монцы" Пабло Мари сегодня утром был выписан из больницы. Принадлежащий лондонскому "Арсеналу" центрбек был атакован человеком с ножом вечером в четверг.

Инцидент произошел в торговом центре в пригороде Милана. 46-летний итальянец напал на посетителей магазина, убив одного человека, и ранив еще пятерых, среди которых и был Пабло Мари.

Двое из потерпевших находятся в тяжелом состоянии. Мари не среди них – ему в пятницу провели операцию на поврежденных мышцах. В комментарии La Gazzetta dello Sport Пабло сказал: "Сегодня мне повезло, ведь я видел, как человек, стоявший передо мной, был убит".

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В статье: Арсенал (Лондон) Пабло Мари Монца
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