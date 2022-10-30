Пабло Мари выписали из больницы. В четверг он был ранен ножом в торговом центре

Испанский защитник "Монцы" Пабло Мари сегодня утром был выписан из больницы. Принадлежащий лондонскому "Арсеналу" центрбек был атакован человеком с ножом вечером в четверг.

Инцидент произошел в торговом центре в пригороде Милана. 46-летний итальянец напал на посетителей магазина, убив одного человека, и ранив еще пятерых, среди которых и был Пабло Мари.

Двое из потерпевших находятся в тяжелом состоянии. Мари не среди них – ему в пятницу провели операцию на поврежденных мышцах. В комментарии La Gazzetta dello Sport Пабло сказал: "Сегодня мне повезло, ведь я видел, как человек, стоявший передо мной, был убит".