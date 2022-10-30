Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ультрас Интера выгнали с трибуны зрителей в рамках акции в память об убитом преступнике. Им помогали полиция и стюарды
Министр спорта Италии пообещал разобраться с ситуацией
Фото: Sportmediaset
На вчерашнем матче миланского "Интера" против "Сампдории" группировка ультрас команды-хозяина Curva Nord провела акцию в память об убитом бывшем лидере организации. По ходу матча они узнали новости о его смерти.
В дань уважения ультрас ушли со своей трибуны, унеся также все флаги и баннеры. Однако, помимо этого они также выгнали с мест обычных фанатов, в некоторых случаях – с применением силы.
Издание La Repubblica сообщило, что ультрас в освобождении трибуны от зрителей помогли стюарды стадиона, а также полицейские, одетые в снаряжение для борьбы с беспорядками. Министр спорта Италии уже пообещал разобраться с ситуацией.
Популярное сейчас
- Карпаты одерживают волевую победу, Оболонь отрывается от ЛНЗ. Таблица и результаты тура Первой лиги
- Мудрик стал первым за последние три года игроком Шахтера, забившим в четырех матчах подряд
- Динамо - Кривбасс. Анонс и прогноз матча УПЛ на 30 октября 2022
- Роналду тайно получил от Ювентуса 20 миллионов евро. Эту сумму не вносили в финансовую отчетность
- Красотка дня. Невероятная вторая половинка звездного защитника Баварии. ФОТО
- Семейная идиллия. Александр и Влада Зинченко поделились милой фотосессией з дочерью. ФОТО