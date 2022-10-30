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Ультрас Интера выгнали с трибуны зрителей в рамках акции в память об убитом преступнике. Им помогали полиция и стюарды

Италия
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Министр спорта Италии пообещал разобраться с ситуацией

Ультрас Интера выгнали с трибуны зрителей в рамках акции в память об убитом преступнике. Им помогали полиция и стюарды

Фото: Sportmediaset

UA-Футбол
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На вчерашнем матче миланского "Интера" против "Сампдории" группировка ультрас команды-хозяина Curva Nord провела акцию в память об убитом бывшем лидере организации. По ходу матча они узнали новости о его смерти.

В дань уважения ультрас ушли со своей трибуны, унеся также все флаги и баннеры. Однако, помимо этого они также выгнали с мест обычных фанатов, в некоторых случаях – с применением силы.

Издание La Repubblica сообщило, что ультрас в освобождении трибуны от зрителей помогли стюарды стадиона, а также полицейские, одетые в снаряжение для борьбы с беспорядками. Министр спорта Италии уже пообещал разобраться с ситуацией.

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В статье: ультрас Интер (Милан)
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