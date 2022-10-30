Ультрас Интера выгнали с трибуны зрителей в рамках акции в память об убитом преступнике. Им помогали полиция и стюарды

На вчерашнем матче миланского "Интера" против "Сампдории" группировка ультрас команды-хозяина Curva Nord провела акцию в память об убитом бывшем лидере организации. По ходу матча они узнали новости о его смерти.

В дань уважения ультрас ушли со своей трибуны, унеся также все флаги и баннеры. Однако, помимо этого они также выгнали с мест обычных фанатов, в некоторых случаях – с применением силы.

Издание La Repubblica сообщило, что ультрас в освобождении трибуны от зрителей помогли стюарды стадиона, а также полицейские, одетые в снаряжение для борьбы с беспорядками. Министр спорта Италии уже пообещал разобраться с ситуацией.