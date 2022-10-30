Серия А. Торино - Милан 2:1. Скрытый Топ-матч проигран

Серия А. 12-й тур

Турин. "Олимпико Гранде Торино"

"Торино" - "Милан" 2:1

Голы: Джиджи 35, Миранчук 37 - Мессиас 67

"Торино": В. Милинкович-Савич, Джиджи, Схуурс (Зима 76), Буонджорно (Родригес 73), Синго, Лукич, Риччи (Адопо 87), Лазаро, Миранчук (Линетти 87), Влашич, Пеллегри (Карамо 73)

"Милан": Татарушану, Калулу (Дест 46), Габбия, Томори, Эрнандес, Побега, Тонали (Беннасер 70), Мессиас (Жиру 78), Диас (Де Кетеларе 46), Леау (Ребич 46), Ориги

Предупреждения: Схуурс 24, Буонджорно 30, Пеллегри 71, Линетти 87. Лукич 90 - Калулу 34, Побега 77

Главный арбитр: Розарио Абиссо

"Милан" уже начал набирать форму и уверенность в себе, забывая о поражениях от "Наполи" и "Челси". Одержал четыре победы подряд в лиге, в том числе 4:1 над "Монцей" неделю назад, добыл важный разгром в Загребе в Лиге Чемпионов (4:0). Он еще и радовался календарю, видя, что "Ювентусу", "Интеру", "Роме", "Лацио", "Аталанте" и "Наполи" до начала Чемпионата Мира еще играть против другой команды из этого списка. Впрочем, не понял, что его также ожидает Топ-матч.

"Торино" начал сезон мощно, затем выдал слабый отрезок с одним очком в пяти матчах. Но и тогда проигрывал "Интеру" и "Ювентусу" лишь со счетом 1:0. Затем одержал освежающую победу в Удине. Сегодня он вышел играть в свой привычный футбол - интенсивный, жесткий, с высоким прессингом, постоянными единоборствами. Такой ожидали от него и в Милане. Тем не менее, готовясь к шестому туру Лиги Чемпионов, отправили в запас Кьера, Беннасера и Жиру. Что также повлияло.

Вообще-то, чемпион мог решить судьбу матча в свою пользу уже в самом начале. Он дважды поймал соперника на высоком прессинге, Диас дважды классно забрасывал Леау. Но Рафаэль пробивал просто смешно, не попадал по мячу как следует. Да и в первом случае нужно было отдать пас. Затем же преимущество "Торо" в жесткости, да и в тактике все больше бросалось в глаза. Татарушану отбил удар Пеллегри в ближнем углу, Схуурс замыкал "кросс", и Чиприану повезло, что в центр.

В концовке тайма ему уже не повезло. Штрафной Джиджи замкнул головой даже не прыгая. Длинный пас вратаря и борьба Пеллегри и Влашича запутали всю оборону, позволив Миранчуку пробить низом. Три замены гостей в начале второго тайма разве что перевели к ним мяч. Хотя Милинкович-Савич вдруг полез из штрафной, позволив Мессиасу обокрасть защитника и забить в пустые ворота. Но даже финального штурма гостей не было. Хозяева по-прежнему бодались в центре поля.

В 13-ти предыдущих домашних матчах лиги "Торино" лишь однажды забил более одного мяча. В пяти из семи и вовсе не забивал. "Милану" в очных матчах не забивал в пяти подряд, проиграв четыре из них. Но сегодня его прорвало. Точнее, отрицательно прорвало соперника. "Россонери" не настроились на Топ-матч, думали о Лиге Чемпионов. Не наладили слабую сейчас оборону. Вот и проиграли первый гостевой матч лиги после 17-ти, прервав свою лучшую серию за 29 лет.

"Милан" опускается на третье место, отставая от лидера на шесть очков, "Торино" после первой своей серии из двух побед в лиге с января поднимается на девятое.