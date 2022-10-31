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Погба снова получил травму и рискует пропустить чемпионат мира
Француз еще не играл в этом сезоне
Фото: twitter.com/juventusfc
Полузащитник "Ювентуса" Поль Погба, недавно вернувшийся к тренировкам в общей группе, вновь получил повреждение. Об этом информирует GIFN со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.
Сообщается, что 29-летний футболист получил мышечную травму бедра и будет восстанавливаться еще 10 дней. Погба еще ни разу не появлялся на поле в официальных матчах из-за травмы мениска и проведённой операции.
По данным источника, участие француза на чемпионате мира под большим вопросом. По всей вероятности, если Поль и сможет восстановиться к турниру, то поможет национальной команде не с первых матчей.
Напомним, чемпионат мира в Катаре пройдет с 20 ноября по 18 декабря. Сборная Франции сыграет в одной группе с Австралией, Данией и Тунисом.
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