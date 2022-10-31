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Официально: Погба пропустит чемпионат мира

Италия
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Это подтвердила агент игрока

Официально: Погба пропустит чемпионат мира

Фото: Eurosport

Новина українською

Полузащитник "Ювентуса" и сборной Франции пропустит чемпионат мира в Катаре, который стартует 20-го ноября. Об этом сообщила агент футболиста Рафаэла Пимента.

"После вчерашних и сегодняшних медицинских осмотров очень больно сообщать, что Полю Погба все еще требуется реабилитация после операции (на колене – прим.). По этой причине Поль не сможет присоединиться к сборной Франции в Катаре", – приводит её слова RMC Sport.

Напомним, что Погба получил повреждение мышц бедра, на фоне длительного отсутствия игровой практики. До этого несколько месяцев француз восстанавливался после повреждения мениска.

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В статье: Франция Ювентус (Турин) Поль Погба Чемпионат мира 2022
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Источник:
rmcsport.bfmtv.com

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