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Официально: Погба пропустит чемпионат мира
Это подтвердила агент игрока
Фото: Eurosport
Полузащитник "Ювентуса" и сборной Франции пропустит чемпионат мира в Катаре, который стартует 20-го ноября. Об этом сообщила агент футболиста Рафаэла Пимента.
"После вчерашних и сегодняшних медицинских осмотров очень больно сообщать, что Полю Погба все еще требуется реабилитация после операции (на колене – прим.). По этой причине Поль не сможет присоединиться к сборной Франции в Катаре", – приводит её слова RMC Sport.
Напомним, что Погба получил повреждение мышц бедра, на фоне длительного отсутствия игровой практики. До этого несколько месяцев француз восстанавливался после повреждения мениска.
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