Милан подписал новый контракт с Пиоли

"Милан" объявил о продлении соглашения с главным тренером Стефано Пиоли. Новый контракт рассчитан до конца июня 2025-го.

Прошлое соглашение с итальянским специалистом было рассчитано до конца этого сезона.

Напомним, что в прошлом сезоне "Милан" завоевал чемпионство, а в сезоне-2020/21 занял второе место по итогам розыгрыша Серии А.

Итальянский специалист работает в клубе с октября 2019-го. До этого с июня 2017-го по апрель 2019-го он проработал в "Фиорентине".