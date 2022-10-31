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Милан подписал новый контракт с Пиоли

Италия
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Милан подписал новый контракт с Пиоли

Фото: acmilan.com

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"Милан" объявил о продлении соглашения с главным тренером Стефано Пиоли. Новый контракт рассчитан до конца июня 2025-го.

Прошлое соглашение с итальянским специалистом было рассчитано до конца этого сезона.

Напомним, что в прошлом сезоне "Милан" завоевал чемпионство, а в сезоне-2020/21 занял второе место по итогам розыгрыша Серии А.

Итальянский специалист работает в клубе с октября 2019-го. До этого с июня 2017-го по апрель 2019-го он проработал в "Фиорентине".

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В статье: Стефано Пиоли Милан
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Источник:
acmilan.com

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