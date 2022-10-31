Серия А. Рома вырывает победу поздним камбеком

Серия А. 12-й тур

Верона. "Маркантонио Бентегоди"

"Эллас Верона" - "Рома" 1:3

Голы: Давидович 27 - Дзаньоло 45+1, Вольпато 88, Эль-Шаарави 90+1

"Эллас Верона": Монтипо, Чеккерини (Хиен 46), Гюнтер, Давидович, Фараони, Тамез, Велозу (Маньяни 68), Депаоли, Хонгла (Сулемана 86), Каллон (Лазанья 46), Анри (Джурич 78)

"Рома": Патрисиу, Манчини (Матич 66), Смоллинг, Ибаньес, Карсдорп, Камара (Шомуродов 83), Кристанте (Эль-Шаарави 46), Залевски (Вольпато 57), Дзаньоло (Белотти 57), Лоренцо Пеллегрини, Абрахам

Предупреждения: Чеккерини 20, Хонгла 71, Хиен 81 - Кристанте 23

Удаление: Давидович 36 (прямая красная)

Главный арбитр: Джуан Лука Сакки

В семи предыдущих матчах против команд из зоны вылета Серии А "Рома" добыла пять побед и две ничьи. В последний раз она проигрывала в Вероне в сентябре 2021-го. Та неудача покатила ее сезон в лиге. Неудача сегодня также могла покатить, учитывая поражение неделю тому от "Наполи" и Римское дерби через неделю. С другой стороны, победа выводила и вывела на четвертое место с отставанием лишь в два очка от второго. И не важно, как она добыта.

Обе команды играли энергично, старались. "Верона" отдавала мяч, но сразу же высоко прессинговала, пытаясь отобрать. "Рома" пыталась прорваться и как можно быстрее выйти на ворота соперника. Правда, получалось у обеих плохо, и ударов по воротам было крайне мало. Абрахам не реализовал контратаку "два в два", получив пас от Карсдорпа, обойдя вратаря и пробив в стойку. Центральный защитник Давидович реализовал угловой, подправив удар Фараони издали.

На 36-ой минуте автор гола пошел прямой поднятой ногой в район колена Дзаньоло, и после пересмотра видео арбитр удалил его с поля. Началась другая стадия игры. Правда, веронцы вовсе не закрывались, не ставили "автобус". По-прежнему пытались прессинговать высоко и держать игру подальше от своих ворот. За это до концовки матча они поплатились лишь однажды. Тамез потерял мяч, Камара отдал Абрахаму, тот попал в стойку, а Дзаньоло добил.

Лишь в концовке матча у римлян начало кое-что получаться. Получилось прижать уставшего соперника к его воротам. Матич замкнул угловой головой в стойку, затем сбросил Вольпато, и 18-летнему юноше удался хитрый удар с 17-ти метров с отскоком от газона. А затем Эль-Шаарави даже закрепил победу. С паса Вольпато. То есть два гола и два ассиста вышедших на замену.

"Рома" вымучивает победы, даже аутсайдеров побеждает с огромным трудом. "Лечче" и "Верону" еле дожала, хотя против обеих с первого тайма играла в численном большинстве. Но ведь побеждает. Уже в третий раз подряд в гостях в лиге. И даже забила три мяча впервые в матче Серии А с 30-го августа. А для "Вероны" это седьмое поражение подряд, и она остается 19-ой.