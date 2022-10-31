Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Рома в самой концовке обыграла Верону. Даже забил Эль-Шаарави – Видео
Римляне вышли на чистое 4-е место в Серии А
Фото: twitter.com/OfficialASRomaс
"Рома" обыграла в гостях "Верону" (3:1) в 12-м туре Серии А. Римляне вышли вперед только на 88 минуте встречи.
Хоть "Рома" и пропустила первой, но уже к концовке первого тайма Николо Дзаньоло сравнял счет. Второго гола пришлось ждать целый тайм – на 88 минуте встречи забил Кристиан Вольпато. Жозе смог выдохнуть окончательно только на 90+2, когда голом впервые за долгое время, отметился Стефан Эль-Шаарави.
Теперь команда Моуриньо занимает 4-е место с 25-ю очками после 12-ти туров. В следующем туре "Роме" предстоит встретится с "Лацио" – прямым конкурентом. У команды Маурицио Сарри на 1 очко меньше.
Популярное сейчас
- На территории Одесской таможни в контейнере обнаружили вертолет Ми-2
- На аэродроме в псковской области уничтожены два Ка-52, еще два существенно повреждены
- Официально. Босния и Герцеговина отказалась играть товарищеский матч с россией
- Решающий бой Шахтера, дерби Лондона и всей Италии. Расписание футбола на 31 октября – 6 ноября
- Красотка дня. Эффектная жена вратаря и одноклубника Малиновского в Аталанте. ФОТО
- Красотка дня. Невероятная вторая половинка звездного защитника Баварии. ФОТО