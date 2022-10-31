Рома в самой концовке обыграла Верону. Даже забил Эль-Шаарави – Видео

"Рома" обыграла в гостях "Верону" (3:1) в 12-м туре Серии А. Римляне вышли вперед только на 88 минуте встречи.

Хоть "Рома" и пропустила первой, но уже к концовке первого тайма Николо Дзаньоло сравнял счет. Второго гола пришлось ждать целый тайм – на 88 минуте встречи забил Кристиан Вольпато. Жозе смог выдохнуть окончательно только на 90+2, когда голом впервые за долгое время, отметился Стефан Эль-Шаарави.

Теперь команда Моуриньо занимает 4-е место с 25-ю очками после 12-ти туров. В следующем туре "Роме" предстоит встретится с "Лацио" – прямым конкурентом. У команды Маурицио Сарри на 1 очко меньше.