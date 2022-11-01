Потенциально переломный и криминальный. Итоги 12-го тура Серии А

Интер - Сампдория 3:0

Наполи - Сассуоло 4:0

Лечче - Ювентус 0:1

Специя - Фиорентина 1:2

Кремонезе - Удинезе 0:0

Лацио - Салернитана 1:3

Торино - Милан 2:1

Эмполи - Аталанта 0:2

Эллас Верона - Рома 1:3

Монца - Болонья 1:2

12-ый тур Серии А должен был стать проходным. Топ-матчей в нем не было, грандов ожидали не самые сложные соперники. Впрочем, возможно, на самом деле тур стал переломным. Поскольку "Наполи" наконец-то удалось убежать на расстояние более одного матча, "Милан" и "Лацио", лишенные запаса мощности, получили болезненные удары. А "Интер", "Ювентус" и "Аталанта" могут заявлять о процессе выхода из кризиса.

"Наполи"

Прежде всего, следует поговорить о команде, которая о слове "кризис" и не слыхала. Да уже и не о чем говорить. Все слова комплиментов в адрес "Наполи" закончились, и нужно изобретать новые. Совершенно не напрягаясь, создавая и бегая вовсе немного, он быстро забил два мяча "Сассуоло" и затем добавил ещё два. После двух лишь минимальных побед в лиге над "Болоньей" и "Ромой" такая очень важна.

"Сассуоло" в последнее время выглядит хорошо и в Неаполе после каждого из трех первых пропущенных создавал супермомент. Но не хватило класса и уверенности в себе. А уверенность "Наполи" в себе сейчас безгранична.

50 голов в 17-ти матчах во всех турнирах, уже восемь побед с разницей в три мяча и более. 13 побед подряд во всех турнирах, то есть увеличение рекорда клуба. Увеличение гандикапа над вторым местом до пяти очков. Гол и ассисты Хвичи Кварацхелии головой и с неродного правого фланга, выведшие его на 6+5 в лиге в 12-ти турах. Что ещё можно сказать?

"Интер", "Ювентус", "Аталанта"

"Интер" уж точно вышел из кризиса. Семь очков в Лиге Чемпионов и обеспеченный выход из группы, уже четыре победы подряд в лиге, 16 забитых в пяти последних матчах во всех турнирах. В гостях получается тяжело, но дома - без проблем. Деян Станкович впервые в карьере приехал в гости "нерадзурри" как тренер, был встречен овацией и баннерами, но его команде никаких скидок не делали.

Вице-чемпион вовсе не сыграл блестяще. Владение мячом чуть не уступил. Забил с углового и двух замечательных индивидуальных действий Бареллы и Корреа. Тем не менее, в его победе никаких сомнений не возникало. Симоне Индзаги ожидаемо заявил, что наслаждается игрой команды, ее формой, осознанием того, что нужно делать. "Мы выдали почти идеальный октябрь".

Октябрь "Ювентуса" ближе к ужасному, чем к идеальному. С другой стороны, если забыть о вылете из Лиги Чемпионов, получается иная картина. В пяти последних матчах лиги он набрал 12 очков. В субботу наконец-то одержал первую победу в сезоне во всех турнирах за пределами Турина, не пропустил в третьем матче лиги подряд, ещё и оставив на этот раз соперника без ударов в створ ворот.

По игре нечего и сравнивать с "Интером". Она была тошнотворной. И все же победа над "Лечче", дома проигравшим лишь "Интеру" на 95-ой минуте, явно в плюс. Тем более - при десяти травмированных игроках. И ещё более в плюс помощь молодёжи. 21-летний Фаджоли забил первый гол за первую команду, 19-летний Айлинг-Джуниор (оба вышли на замену) ассистировал, 19-летние Миретти и Суле очень старались.

В следующем туре ожидает Дерби Италии.

"Аталанту" ожидает матч против "Наполи". Подходить к нему с одной победой в четырех было бы крайне нежелательно. Могли начаться разговоры о кризисе. Потому, например, Генеральный директор Пьерпаоло Марино и защитник команды Йоаким Меле призывали немедленно начать сначала, то есть перезагрузиться после чуть ли не позорного выступления против "Лацио". Это удалось сделать.

Удалось победить в Эмполи (первым голом Хатебура за 50 матчей и четвертым Лукмана за пять) и не пропустить после пяти пропущенных в трех турах. Несмотря на также не блестящую игру, удалось создать там более чем достаточно и не позволить сопернику создать практически ничего. Солидное, мощное выступление, оставившее Джан Пьеро Гасперини очень довольным во всех аспектах.

"Милан" и "Лацио"

Гандикап "Наполи" увеличился из-за поражения чемпиона. Всем вышеуказанным грандам и "Роме" до начала Чемпионата Мира ещё играть друг против друга хотя бы однажды. "Милану" - нет. Но он споткнулся на матче, который не посчитал Топовым. Зря. "Торино" со своим интенсивным прессингом, единоборствами устроил ему головомойку, полностью переборол. Создал немного, но победил заслуженно.

"Россонери" не были готовы к такой борьбе, хотя отлично знали, что она будет. Об этом предупреждали их тренер и игроки. Против "Торо" нельзя играть спустя рукава, нельзя думать о решающем туре Лиги Чемпионов в среду. Нельзя упускать два убойных момента в самом дебюте, которые упустил Рафаэль Леау, пробивая кошмарно. Нельзя играть так разобранно и апатично. Пропускать так легко.

Это поражение, прервавшее лучшую гостевую серию без поражений в лигах Топ-5 (12 побед и пять ничьих), гораздо более тяжелое по игре, по ощущениям, чем по счету.

Поражение "Лацио" тяжелое во всех аспектах. Неудобная игра "Торино" известна, он играл дома. "Салернитана" играла в гостях, против соперника, набравшего в предыдущих шести турах 16 очков с разницей мячей 16:0. Потому ее победа и разобранность "Лацио" более сенсационны. Хотя такая разобранность "орлов" не нова и присуща им. С ними постоянно такое случается. Случалось уже и в этом сезоне.

Маурицио Сарри заявил, что при счете 1:0 команда чувствовала полный контроль над игрой. А после великолепного черпачка бывшего капитана Кандревы "потеряла голову". И пропустила контратаку и со "стандарта". Ещё и была взбешена быстрой жёлтой карточкой Милинковича-Савича (за восемь минут), из-за которой пропустит дерби. Серба не выпустили в "старте", именно оберегая от неё. Ослабив команду.

Инфантильное выступление.

Чувствуется, что у "Милана" в этом сезоне нет запаса прочности, позволяющего выигрывать матчи на автопилоте. Потому он может потерпеть неудачу в любой момент. А у "Лацио" такого запаса никогда и не было.

"Рома"

Другая римская команда оказалась где-то посредине. Выиграла, не проиграла. Еще и впервые с 30-го августа забила три мяча в матче лиги и победила в нем с разницей более одного. Но получилось тяжело - без креатива, ощущения доминирования и выводов на будущее. "Верону" из зоны вылета она дожала лишь после 87-ой минуты и лишь после 51-ой в численном большинстве. Жозе Моуриньо больше хвалил соперника, чем говорил о "Роме".

Похвалить стоит его самого. За замены. 18-летний Вольпато вышел и заработал гол с ассистом. Опорник Матич заменил центрального защитника Манчини и сделал ассист. Вингер/латераль Эль-Шаарави заменил опорника Кристанте и забил свой первый гол за клуб с апреля.

Не мытьем, так катаньем "Рома" уже с тремя гостевыми победами подряд в Серии А, 12-ю очками из 15-ти последних возможных и на четвертом месте лишь в двух очках от второго.

Другие

"Фиорентина" одержала крайне важную победу. Свою первую в гостях в сезоне в лиге. Еще и над командой, дома до этого не проигрывавшей. Победного гола пришлось ждать до 90-ой минуты, лишь когда соперник остался вдесятером. При этом героем матча в Специи был не автор гола Кабрал, а вратарь Терраччьяно, спасший гостей от нескольких пропущенных. Победа на характере.

Проявила характер и "Болонья". Устроив камбек в Монце. После тяжелого начала каденции Тьяго Мотта с двумя победами подряд и уже близок к Топ-10.

"Удинезе" такой не проявил, хотя был обязан забивать и в начале, и в концовке матча. 0:0 против последней команды лиги, четвёртый матч подряд без побед. Сенсация сезона теряет высоту. Сенсацией также готовы были объявить "Монцу", но она упустила 1:0 дома и проиграла третий матч подряд.

Криминал в футболе

В последнюю неделю футбол был слишком связан с криминалом. Появились новости о процессе против "Ювентуса" по делу финансовых махинаций, раздувания цены трансферов. Передача дела в суд близка. Защитник "Монцы" Пабло Мари получил удар ножом в спину в торговом центре от человека с психическими проблемами и был вынужден перенести операцию. Он уже дома, но в 2022-ом году не сыграет.

Ну а "Интер" и вовсе шокировал. Витторио Байокки, один из лидеров ультрас клуба, также занимался торговлей наркотиков, похищением людей и т.д. и отсидел 26 лет в тюрьме. Услыхав о его убийстве, ультрас сразу же покинули стадион ещё в перерыве матча против "Сампдории" и также заставили всех обычных болельщиков на трибуне уйти. Как сообщают, угрожая убийством, если те не уйдут, в том числе и детям.

Более того, как сообщают, стюарды на стадионе помогали им выгонять людей.

Министр спорта Италии лаконично обещал "разобраться". Но такая реакция не удовлетворила болельщиков и функционеров, которым страшно надоела связь футбола с криминалом.

Украинский след

На фоне всех слухов о его уходе, успехов его главного конкурента Лукмана Руслан Малиновский появился на поле в Эмполи на 65-ой минуте. Счет уже был 2:0, и оставалось удержать его. В этом украинец помог. Он помогал разыгрывать мяч из глубины, успокаивал игру короткими пасами. Также боролся, исполняя и зарабатывая фолы, помогал на правом фланге. Нанес заблокированный удар издали.



Его статистические показатели - 23 касания, 15 передач, из них 12 точных, участие в шести единоборствах. Правда, и семь потерь мяча, если считать и неточные пасы. Его оценки от прессы - поголовно "6". Отмечали его надежную работу, движение, помощь в снижении давления соперника.



Лучший игрок тура - Хвича Кварацхелия ("Наполи"). Два ассиста вне зоны комфорта и гол



Прорыв тура - "Салернитана". Камбек в гостях против "Лацио"



Разочарования тура - "Милан" и "Лацио". Необязательные поражения



Лучший вратарь тура - Пьетро Терраччьяно ("Фиорентина"). Главный герой победы



Лучшие тренеры тура - Иван Юрич ("Торино") и Давиде Никола ("Салернитана"). Переиграли грандов по делу

Фото - ANSA