Ибрагимович: Барса – худшее воспоминание. Я разочаровал самого себя и потерял свою идентичность

Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович считает свой период в "Барселоне" худшим в карьере.

На данный момент Златан восстанавливается после операции на колене. 41-летний швед должен вернуться 16 января.

"Мое худшее воспоминание? Я думаю, что это была "Барселона", но не из-за футбола. Там мне пришлось слишком много думать.

Да, я разочаровал самого себя. Я делал все по-другому. Я дважды думал, прежде чем действовать, и разочаровал себя.

Там я потерял свою идентичность. Впоследствии я снова нашел ее, и это позволило мне завоевать мир", – сказал Златан в интервью Canal+.