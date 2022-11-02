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Ибрагимович: Барса – худшее воспоминание. Я разочаровал самого себя и потерял свою идентичность

Италия
(2 голосов)

Швед рассуждает о худших моментах в карьере

Ибрагимович: Барса – худшее воспоминание. Я разочаровал самого себя и потерял свою идентичность

Новина українською

Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович считает свой период в "Барселоне" худшим в карьере.

На данный момент Златан восстанавливается после операции на колене. 41-летний швед должен вернуться 16 января.

"Мое худшее воспоминание? Я думаю, что это была "Барселона", но не из-за футбола. Там мне пришлось слишком много думать.

Да, я разочаровал самого себя. Я делал все по-другому. Я дважды думал, прежде чем действовать, и разочаровал себя.

Там я потерял свою идентичность. Впоследствии я снова нашел ее, и это позволило мне завоевать мир", – сказал Златан в интервью Canal+.

В прошлом сезоне Златан провел 27 матчей, забил 8 голов и 3 голевые передачи. В текущем розыгрыше он не сыграл ни одной игры.

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В статье: Златан Ибрагимович Барселона Милан
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Источник:
goal.com

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Комментарии (1)
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Spokoyno (Київ)
02.11.2022 в 17:11
Авжеж приходив на позицію "царя", а виявилось, що трон зайнятий і доводиться бути челяддю
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