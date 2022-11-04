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Угнали авто, пока игрок спал. Вингер Наполи стал жертвой ограбления
Автомобиль уже нашли и вернули
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Вингер итальянского "Наполи" Хвича Кварацхелия стал жертвой ограбления.
У 21-летнего грузина угнали автомобиль с парковки прямо возле его дома в Неаполе. Преступники пробрались в жилье и украли ключи от машины MIni Countryman, пока он спал. Уточняется, что игрок не пострадал из-за этого инцидента.
Однако, Кварацхелия горевал недолго - транспортное средство удалось найти менее чем за 24 часа после угона. Интересно, что из-за этой ситуации он даже не стал отказываться от тренировок.
В текущем сезоне Кварацхелия провел за "Наполи" 17 матчей во всех турнирах. На счету футболиста восемь голов и десять результативных передач.
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