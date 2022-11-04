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Угнали авто, пока игрок спал. Вингер Наполи стал жертвой ограбления

Италия
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Автомобиль уже нашли и вернули

Угнали авто, пока игрок спал. Вингер Наполи стал жертвой ограбления

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Вингер итальянского "Наполи" Хвича Кварацхелия стал жертвой ограбления.

У 21-летнего грузина угнали автомобиль с парковки прямо возле его дома в Неаполе. Преступники пробрались в жилье и украли ключи от машины MIni Countryman, пока он спал. Уточняется, что игрок не пострадал из-за этого инцидента.

Однако, Кварацхелия горевал недолго - транспортное средство удалось найти менее чем за 24 часа после угона. Интересно, что из-за этой ситуации он даже не стал отказываться от тренировок.

В текущем сезоне Кварацхелия провел за "Наполи" 17 матчей во всех турнирах. На счету футболиста восемь голов и десять результативных передач.

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В статье: Наполи (Неаполь) Хвича Кварацхелия
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Источник:
ITASportPress

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