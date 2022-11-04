Угнали авто, пока игрок спал. Вингер Наполи стал жертвой ограбления

Вингер итальянского "Наполи" Хвича Кварацхелия стал жертвой ограбления.

У 21-летнего грузина угнали автомобиль с парковки прямо возле его дома в Неаполе. Преступники пробрались в жилье и украли ключи от машины MIni Countryman, пока он спал. Уточняется, что игрок не пострадал из-за этого инцидента.

Однако, Кварацхелия горевал недолго - транспортное средство удалось найти менее чем за 24 часа после угона. Интересно, что из-за этой ситуации он даже не стал отказываться от тренировок.

В текущем сезоне Кварацхелия провел за "Наполи" 17 матчей во всех турнирах. На счету футболиста восемь голов и десять результативных передач.