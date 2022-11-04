Серия А. Удинезе продолжает терять высоту

Серия А. 13-й тур

Удине. "Дачия Арена"

: Бету 68 - Коломбо 33

Шесть побед подряд, в том числе над "Ромой", "Фиорентиной", "Интером", внимание всей Италии, а то и Европы - замечательно. Две ничьи подряд с "Лацио" и "Аталантой" - почетно и солидно. Ничьи с новичками лиги "Кремонезе" и "Лечче" - уже скатывание в середняки. Последний ещё и подошёл к матчу с двумя очками в предыдущих пяти. Да, не проиграл "Фиорентине", уступил "Ювентусу" (0:1) и "Роме" (1:2) минимально, но без побед дома над таким мощного сезона не будет.

Статистическое преимущество хозяев было более чем существенным, но открыли счёт гости. Арендованный у "Милана" Коломбо забил свой второй гол в сезоне. Стрефецца прострелил слева, Лоренцо пробил в защитника, но затем добил. Бету забил свой шестой (также слева, пас вразрез Деулофеу и прострел Саксесса), но на этом все и закончилось.

"Удинезе" седьмой и точно завершит тур как минимум восьмым. Работает ранний запас. "Лечче" завершит тур как минимум 17-ым. Ему хватит.