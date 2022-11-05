  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Рома собирается продолжить контракт с Моуриньо
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Рома собирается продолжить контракт с Моуриньо

Италия
Обновлено
(1 голосов)

Португалец продолжит тренировать римлян

Рома собирается продолжить контракт с Моуриньо

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Владелец "Ромы" Дэн Фридкин лоббирует продление действующего контракта с наставником Жозе Моуриньо:

Как известно, нынешнее соглашение с португальцем действует до 2024 года. Фридкин, в свою очередь, готовит предложение о новом контракте до 2025 года.

Отмечается, что Жозе хотел бы иметь гарантии укрепления команды, а владелец "Ромы" готов летом вложиться в усиление состава.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Жозе Моуриньо Рома (Рим) Дэн Фридкин
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Vocegiallorossa.it

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде