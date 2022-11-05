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Рома собирается продолжить контракт с Моуриньо
Португалец продолжит тренировать римлян
Getty Images / Global Images Ukraine
Владелец "Ромы" Дэн Фридкин лоббирует продление действующего контракта с наставником Жозе Моуриньо:
Как известно, нынешнее соглашение с португальцем действует до 2024 года. Фридкин, в свою очередь, готовит предложение о новом контракте до 2025 года.
Отмечается, что Жозе хотел бы иметь гарантии укрепления команды, а владелец "Ромы" готов летом вложиться в усиление состава.
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Источник:Vocegiallorossa.it
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