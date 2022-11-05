Рома собирается продолжить контракт с Моуриньо

Владелец "Ромы" Дэн Фридкин лоббирует продление действующего контракта с наставником Жозе Моуриньо:

Как известно, нынешнее соглашение с португальцем действует до 2024 года. Фридкин, в свою очередь, готовит предложение о новом контракте до 2025 года.

Отмечается, что Жозе хотел бы иметь гарантии укрепления команды, а владелец "Ромы" готов летом вложиться в усиление состава.