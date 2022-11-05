Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Малиновский сыграл, но не помог. Аталанта – Наполи 1:2. Обзор матча и видео голов
Аталанта - Наполи ⋉ 1:2 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 05.11.2022 ⋇ Серия А на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В центральном матче 13-го тура Серии А "Наполи" разобрался с "Аталантой", подчеркнув свои амбиции в борьбе за Скудетто. Неаполитанцы проигрывали в ходе матча, но нашли в себе силы отыграться.
"Аналанте" не помог даже выход на поле украинца Руслана Малиновского на 71-й минуте. Смотрите, как это было, в видеообзоре матча Серии А.
Серия А. 13-й тур
Бергамо. "Гевисс Стадиум"
"Аталанта" - "Наполи" 1:2
Голы: Лукман 19 (пен.) - Осимхен 23, Элмас 35
Популярное сейчас
- В Германии фанаты протестуют против ЧМ-2022: 15000 убитых ради 5760 минут футбола. Позор вам
- Шахтер - Ингулец 3:0. Резерв стреляет без осечки
- Тотальная ротация. Шахтер объявил состав на матч с Ингульцем
- Потенциально переломный и криминальный. Итоги 12-го тура Серии А
- "Завали свой рот, клоун". Милевский взорвался после шутки Василькова про его внешний вид. ФОТО
- Красотка дня. Как Анна Левандовская поддерживала своего мужа на трибунах Камп Ноу. ФОТО