Малиновский сыграл, но не помог. Аталанта – Наполи 1:2. Обзор матча и видео голов

В центральном матче 13-го тура Серии А "Наполи" разобрался с "Аталантой", подчеркнув свои амбиции в борьбе за Скудетто. Неаполитанцы проигрывали в ходе матча, но нашли в себе силы отыграться.

"Аналанте" не помог даже выход на поле украинца Руслана Малиновского на 71-й минуте. Смотрите, как это было, в видеообзоре матча Серии А.

Серия А. 13-й тур

Бергамо. "Гевисс Стадиум"

"Аталанта" - "Наполи" 1:2

Голы: Лукман 19 (пен.) - Осимхен 23, Элмас 35