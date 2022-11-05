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Малиновский сыграл, но не помог. Аталанта – Наполи 1:2. Обзор матча и видео голов

Италия
(1 голосов)

Аталанта - Наполи ⋉ 1:2 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 05.11.2022 ⋇ Серия А на UA-Футбол

Малиновский сыграл, но не помог. Аталанта – Наполи 1:2. Обзор матча и видео голов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В центральном матче 13-го тура Серии А "Наполи" разобрался с "Аталантой", подчеркнув свои амбиции в борьбе за Скудетто. Неаполитанцы проигрывали в ходе матча, но нашли в себе силы отыграться.

"Аналанте" не помог даже выход на поле украинца Руслана Малиновского на 71-й минуте. Смотрите, как это было, в видеообзоре матча Серии А.

Серия А. 13-й тур
Бергамо. "Гевисс Стадиум"
"Аталанта" - "Наполи" 1:2
Голы: Лукман 19 (пен.) - Осимхен 23, Элмас 35

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В статье: Аталанта (Бергамо) Наполи (Неаполь)
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