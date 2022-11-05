  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Сын Паоло Мальдини, арендованный Специей, забил в ворота родной команды своей династии
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сын Паоло Мальдини, арендованный Специей, забил в ворота родной команды своей династии

Италия
(1 голосов)

Козни судьбы

Сын Паоло Мальдини, арендованный Специей, забил в ворота родной команды своей династии

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В матче 13-го тура Серии А "Милан" на своем поле принимал "Специю". На 21-й минуте хозяева открыли счет усилиями Тео Эрнандеса. Но "Специя" отыгралась во втором тайме. По иронии судьбы, забил Даниэле Мальдини, сын легендарного Паоло Мальдини.

Паоло Мальдини играл за "Милан" с 1984-го по 2009-й годы. Это была единственная клубная команда в его карьере, за которую защитник провел более 640-ка матчей и забил около тридцати голов.

Интересно, что в последний раз за "Милан" Паоло Мальдини забивал 5333 дня назад. И вот его сын, спустя почти пятнадцать лет, снова отмечается на "Сан-Сиро". Правда, в футболке другой команды.

Примечательно, что Даниэле Мальдини принадлежит "Милану", но выступает за "Специю" на правах аренды. Для 21-летнего нападающего это первый гол за "Специю" в Серии А и второй в целом. Ранее он забивал в Кубке Италии.

Также Мальдини-младший имеет в своем активе один гол за "Милан". И забил он его в прошлом году… как раз в ворота "Специи".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Паоло Мальдини Милан Даниэле Мальдини Специя
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде