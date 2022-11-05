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Сын Паоло Мальдини, арендованный Специей, забил в ворота родной команды своей династии
Козни судьбы
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В матче 13-го тура Серии А "Милан" на своем поле принимал "Специю". На 21-й минуте хозяева открыли счет усилиями Тео Эрнандеса. Но "Специя" отыгралась во втором тайме. По иронии судьбы, забил Даниэле Мальдини, сын легендарного Паоло Мальдини.
Паоло Мальдини играл за "Милан" с 1984-го по 2009-й годы. Это была единственная клубная команда в его карьере, за которую защитник провел более 640-ка матчей и забил около тридцати голов.
Интересно, что в последний раз за "Милан" Паоло Мальдини забивал 5333 дня назад. И вот его сын, спустя почти пятнадцать лет, снова отмечается на "Сан-Сиро". Правда, в футболке другой команды.
5333 - Daniel Maldini ha segnato a San Siro 5333 giorni dopo l'ultimo gol realizzato dal padre Paolo Maldini in questo stadio in Serie A. Dinastia.#MilanSpezia #SerieA pic.twitter.com/pFxtG09ZcK— OptaPaolo ???? (@OptaPaolo) November 5, 2022
Примечательно, что Даниэле Мальдини принадлежит "Милану", но выступает за "Специю" на правах аренды. Для 21-летнего нападающего это первый гол за "Специю" в Серии А и второй в целом. Ранее он забивал в Кубке Италии.
Также Мальдини-младший имеет в своем активе один гол за "Милан". И забил он его в прошлом году… как раз в ворота "Специи".
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