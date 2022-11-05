Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Серия А. Семья Мальдини впервые забивает Милану, но Специя драматично проигрывает
Жиру выручил "россонери" на 89-ой минуте
Getty Images / Global Images Ukraine
Серия А. 13-ый тур
Милан. "Джузеппе Меацца"
"Милан" - "Специя" 2:1
Голы: Эрнандес 21, Жиру 89 - Мальдини 59
"Милан": Татарушану, Калулу, Габбия, Томори, Эрнандес, Крунич, Беннасер (Тонали 46), Мессиас (Ребич 72), Диас (Де Кетеларе 72), Леау (Тиау 90+1), Ориги (Жиру 72)
"Специя": Драговски, Ампаду, Кальдара, Кивьор, Холм, Бурабия (Эллертсон 69), Экдаль (Стрелец 90+1), Агудело (Верде 68), Амиан (Реца 54), Мальдини (Христов 68), Нзола
Предупреждения: Беннасер 40, Мессиас 63, Жиру 83, Эрнандес 83, Тонали 90+3 - Ампаду 74, Эллертсон 81, Нзола 83, Кальдара 88
Удаление: Жиру 89 (вторая желтая)
Главный арбитр: Михаэль Фаббри
Болельщикам "Милана" так и не дождаться от него какой-либо спокойной и уверенной серии. Его уже прорвало в Лиге Чемпионов двумя 4:0 подряд и выходом из группы после девятилетнего перерыва. Но в это же время началась пробуксовка в лиге. Поражение от "Торино", сегодня дома против "Специи", набравшей лишь одно очко в предыдущих пяти турах и проигравшей в сезоне 2022/23 до того все шесть гостевых матчей без единого забитого (!), чуть не потеря очков.
В принципе, ожидать проблемы можно было. Поскольку исторически счет побед в матчах против "Специи" перед началом отчетного был 5:5, при одной ничьей. В предыдущих двух сезонах в Серии А лигурийцы дважды огорчали миланцев. В том числе на "Сан Сиро" в этом году драматичным голом на последних секундах сразу после несправедливо отмененного гола соперника. На этот раз также получилось драматично. Правда, в другую сторону. В сторону героя "Зальцбурга" Оливье Жиру.
В первом тайме не было сомнений в том, кто лучше. Хотя бы исходя из статистики ударов по воротам - 15:6. Но даже тогда первой в створ попала "Специя". Татарушану отбил рикошет. Уже затем Томори не попал по мячу сильно, и Драговски отбил ногой. Крунич попал в стойку, а добивание Диаса Драговски вновь отбил ногой. Леау попадал в стойку, добивание Крунича выцарапали с линии. Эрнандес забил с заброса Беннасера. ВАР проверял момент на офсайд четыре минуты (!), но не нашел.
Оборона "Милана" и до перерыва обрезалась. Татарушану неясно зачем вышел на угол штрафной, Нзола обошел его, но не попал. Нзола также чуть не замкнул прострел во вратарской. Во втором тайме Экдаль с шести метров головой в падении чуть не попал. Тогда гости выглядели гораздо лучше хозяев. И забили заслуженно. Первый Мальдини, вышедший против "Милана" с 1967-го года, будто рукой забросил мяч слева в дальний угол и стал первым Мальдини в истории, забившим "Милану".
Быстрый ответ Тонали блестящим ударом в "девятку" с 20-ти метров ВАР забраковал из-за фола Томори в самом начале атаки. Больше же опасных моментов не было. Завязалась нервная борьба с желтыми карточками, "Милан" терял самоконтроль и ничего не создавал. Стефано Пиоли опоздал с заменами. Но лучше поздно, чем никогда. И на 89-ой минуте Тонали отобрал мяч, прошел, забросил справа налево, а Жиру в акробатическом прыжке, как он любит, забил победный.
Чемпион остается в шести очках позади "Наполи", выходит на второе место и продолжает преследование. Продолжает со страшным скрипом. В следующем туре не сыграют Тео Эрнандес и Жиру, получивший вторую желтую за снятие футболки во время празднования гола. Но продолжает.
Популярное сейчас
- В Германии фанаты протестуют против ЧМ-2022: 15000 убитых ради 5760 минут футбола. Позор вам
- Суперсабы супертренера. Заря - Металлист 3:2
- Заря - Металлист: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
- Аталанта - Наполи: Анонс и прогноз матча Серии А на 05.11.2022
- Красотка дня. Эффектная жена вратаря и одноклубника Малиновского в Аталанте. ФОТО
- Украинский хоккеист выступает в одной команде с легендарным Петром Чехом. ФОТО
Новости по теме
- 10:46 Прогнозы на футбол Виктор Коваленко возвращается. Интер - Специя: Анонс и прогноз матча Серии А на 20.08.2022
- 20:38 Прогнозы на футбол Милан - Аталанта: Анонс и прогноз матча Серии А на 15.05.2022
- 08:59 Прогнозы на футбол Лучшее дерби в Европе, лучший матч в мире. Интер - Милан. О командах и прогноз на матч Серии А на 05.02.2022