Серия А. Семья Мальдини впервые забивает Милану, но Специя драматично проигрывает

Серия А. 13-ый тур

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Милан" - "Специя" 2:1

Голы: Эрнандес 21, Жиру 89 - Мальдини 59

"Милан": Татарушану, Калулу, Габбия, Томори, Эрнандес, Крунич, Беннасер (Тонали 46), Мессиас (Ребич 72), Диас (Де Кетеларе 72), Леау (Тиау 90+1), Ориги (Жиру 72)

"Специя": Драговски, Ампаду, Кальдара, Кивьор, Холм, Бурабия (Эллертсон 69), Экдаль (Стрелец 90+1), Агудело (Верде 68), Амиан (Реца 54), Мальдини (Христов 68), Нзола

Предупреждения: Беннасер 40, Мессиас 63, Жиру 83, Эрнандес 83, Тонали 90+3 - Ампаду 74, Эллертсон 81, Нзола 83, Кальдара 88

Удаление: Жиру 89 (вторая желтая)

Главный арбитр: Михаэль Фаббри

Болельщикам "Милана" так и не дождаться от него какой-либо спокойной и уверенной серии. Его уже прорвало в Лиге Чемпионов двумя 4:0 подряд и выходом из группы после девятилетнего перерыва. Но в это же время началась пробуксовка в лиге. Поражение от "Торино", сегодня дома против "Специи", набравшей лишь одно очко в предыдущих пяти турах и проигравшей в сезоне 2022/23 до того все шесть гостевых матчей без единого забитого (!), чуть не потеря очков.

В принципе, ожидать проблемы можно было. Поскольку исторически счет побед в матчах против "Специи" перед началом отчетного был 5:5, при одной ничьей. В предыдущих двух сезонах в Серии А лигурийцы дважды огорчали миланцев. В том числе на "Сан Сиро" в этом году драматичным голом на последних секундах сразу после несправедливо отмененного гола соперника. На этот раз также получилось драматично. Правда, в другую сторону. В сторону героя "Зальцбурга" Оливье Жиру.

В первом тайме не было сомнений в том, кто лучше. Хотя бы исходя из статистики ударов по воротам - 15:6. Но даже тогда первой в створ попала "Специя". Татарушану отбил рикошет. Уже затем Томори не попал по мячу сильно, и Драговски отбил ногой. Крунич попал в стойку, а добивание Диаса Драговски вновь отбил ногой. Леау попадал в стойку, добивание Крунича выцарапали с линии. Эрнандес забил с заброса Беннасера. ВАР проверял момент на офсайд четыре минуты (!), но не нашел.

Оборона "Милана" и до перерыва обрезалась. Татарушану неясно зачем вышел на угол штрафной, Нзола обошел его, но не попал. Нзола также чуть не замкнул прострел во вратарской. Во втором тайме Экдаль с шести метров головой в падении чуть не попал. Тогда гости выглядели гораздо лучше хозяев. И забили заслуженно. Первый Мальдини, вышедший против "Милана" с 1967-го года, будто рукой забросил мяч слева в дальний угол и стал первым Мальдини в истории, забившим "Милану".

Быстрый ответ Тонали блестящим ударом в "девятку" с 20-ти метров ВАР забраковал из-за фола Томори в самом начале атаки. Больше же опасных моментов не было. Завязалась нервная борьба с желтыми карточками, "Милан" терял самоконтроль и ничего не создавал. Стефано Пиоли опоздал с заменами. Но лучше поздно, чем никогда. И на 89-ой минуте Тонали отобрал мяч, прошел, забросил справа налево, а Жиру в акробатическом прыжке, как он любит, забил победный.

Чемпион остается в шести очках позади "Наполи", выходит на второе место и продолжает преследование. Продолжает со страшным скрипом. В следующем туре не сыграют Тео Эрнандес и Жиру, получивший вторую желтую за снятие футболки во время празднования гола. Но продолжает.