Жиру забил победный гол Милана и был удален из-за второй желтой за снятую футболку. Видео матча со Специей

"Милан" с трудом обыграл "Специю". Этот матч был крайне богат на события. Одно из них – это гол Даниэле Мальдини, сына легендарного защитника "Милана". 21-летний нападающий ныне выступает за "Специю" в аренде и умудрился огорчить родную команду своей династии.

Но "Милан" выиграл, забив на последней минуте основного времени. Постарался Жиру, который в порыве празднований снял футболку и получил вторую желтую карточку. Бессмысленный поступок, но осознание этого пришло уже тогда, когда было поздно.

Смотрите элементы этого шоу в видеообзоре матча "Милан" – "Специя".

Серия А. 13-ый тур

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Милан" - "Специя" 2:1

Голы: Эрнандес 21, Жиру 89 - Мальдини 59