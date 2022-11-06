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Жиру забил победный гол Милана и был удален из-за второй желтой за снятую футболку. Видео матча со Специей
Милан - Специя ⋉ 2:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 05.11.2022 ⋇ Серия А на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Милан" с трудом обыграл "Специю". Этот матч был крайне богат на события. Одно из них – это гол Даниэле Мальдини, сына легендарного защитника "Милана". 21-летний нападающий ныне выступает за "Специю" в аренде и умудрился огорчить родную команду своей династии.
Но "Милан" выиграл, забив на последней минуте основного времени. Постарался Жиру, который в порыве празднований снял футболку и получил вторую желтую карточку. Бессмысленный поступок, но осознание этого пришло уже тогда, когда было поздно.
Смотрите элементы этого шоу в видеообзоре матча "Милан" – "Специя".
Серия А. 13-ый тур
Милан. "Джузеппе Меацца"
"Милан" - "Специя" 2:1
Голы: Эрнандес 21, Жиру 89 - Мальдини 59
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