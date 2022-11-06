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Ювентус - Интер: вспомните игроков, выступавших за эти команды? Квиз
Принципиальному противостоянию Серии А посвящается
Сегодня, 6 ноября, в Турине пройдет Дерби Италии – тамошний "Ювентус" в рамках 13-го тура Серии А на своем поле будет принимать миланский "Интер".
Перед этим принципиальным поединком мы предлагаем вам освежить в памяти выступавших за эти команды игроков. В тесте будет 30 футболистов, на прохождение квиза у вас четыре минуты. В викторине будут встречаться игроки, которые в своей карьере играли за один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.
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