Ювентус - Интер: вспомните игроков, выступавших за эти команды? Квиз

Сегодня, 6 ноября, в Турине пройдет Дерби Италии – тамошний "Ювентус" в рамках 13-го тура Серии А на своем поле будет принимать миланский "Интер".

Перед этим принципиальным поединком мы предлагаем вам освежить в памяти выступавших за эти команды игроков. В тесте будет 30 футболистов, на прохождение квиза у вас четыре минуты. В викторине будут встречаться игроки, которые в своей карьере играли за один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.