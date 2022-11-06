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Наполи рассматривает подписание флангового защитника Барселоны

Италия
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Клуб хочет усилить линию обороны

Наполи рассматривает подписание флангового защитника Барселоны

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Итальянский "Наполи" активно интересуется возможностью подписания левого защитника "Барселоны" Хорди Альбы.

"Блауграна", в свою очередь, намерена расстаться со своим 33-летним защитником с целью оптимизации расходов на заработную плату.

Альба - воспитанник "Барселоны". В текущем сезоне Жорди стал реже выходить в основном составе, проигрывая конкуренцию молодому Алексу Бальде и Маркосу Алонсо.

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В статье: Хорди Альба Барселона Наполи (Неаполь)
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Источник:
El Nacional

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