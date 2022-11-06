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Серия А. Тьяго Мотта и Болонья продолжают набирать темп
Отчёты о матчах воскресенья
Фото: bolognafc1909
Серия А. 13-й тур Болонья. "Ренато Даль'Ара" "Болонья" - "Торино" 2:1 Голы: Орсолини 64, Пош 73 - Лукич 26 (пен.) Тьяго Мотта начал каденцию в "Болонье" с одного очка в четырех матчах. Правда, уже в четвертом дал настоящий бой "Наполи" в гостях. А затем одержал две победы подряд. Уже три, включая сегодняшнюю. Ещё и над "Торино", шедшим тем же путем - одно очко в пяти матчах, затем две победы подряд. "Торо" ещё и побеждал "Милан" дома неделю тому. Заслуженно. Но, как почти всегда бывает с командами такого калибра, не сумел подтвердить громкую победу. В целом игра была вязкой. Лишь с девятью ударами по воротам за первый час. Поначалу главным действующим лицом был вратарь гостей. Милинкович-Савич уже на первой минуте плечом отбил удар Арнаутовича, затем выбил мяч далеко, Миранчук принял его и был сбит в штрафной Лукуми. Во втором тайме Ваня отбил удар Виньято. Но в итоге пропустил с заброса последнего и удара Орсолини слета. А затем с заброса Сориано и удара защитника Поша. Виньято, Орсолини и Сориано вышли на замену, так что и здесь ощущается рука Мотты. Его команда уже на 11-ом месте вплотную к "Торино".
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