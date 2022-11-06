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Голкипер Левандовски забил с более чем 80 метров в матче Серии С. Видео
Вратарь Мессины попал ударом со штрафного
Фото: TVP Sport
Польский голкипер "Мессины" Михал Левандовски сегодня забил гол с более чем 80 метров. Это произошло на 33-1 минуте матча итальянской Серии С против "Нуовы Монтерози".
К тому моменту "Мессина" уже вела в счете 1:0. Вдруг команда получает право пробить штрафной удар со своей половины поля, практически от ворот. К мячу подходит однофамилец легендарного форварда "Барселоны" и "Баварии" Роберта Левандовски Михал.
Он пробивает стандарт, мяч долетает до чужой штрафной площади, отскакивает, перелетает вратаря соперника, и попадает в ворота "Монтерози". 2:0. Матч оканчивается победой "Мессины" 3:2.
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