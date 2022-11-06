Серия А. Рома - Лацио 0:1. Закон аутсайдера в дерби вновь подтвердился

Серия А. 13-й тур

Рим. "Стадио Олимпико"

"Рома" - "Лацио" 0:1

Гол: Фелипе Андерсон 29

"Рома": Патрисиу, Манчини (Челик 46), Смоллинг, Ибаньес, Карсдорп (Эль-Шаарави 63), Кристанте, Камара (Матич 73), Залевски (Белотти 73), Лоренцо Пеллегрини (Вольпато 53), Дзаньоло, Абрахам

"Лацио": Проведель, Лаццари (Хюсай 68), Казале, А. Романьоли, Марушич, Катальди, Весино, Луис Альберто (Башич 71), Педро (Канчелльери 68), Фелипе Андерсон, Дзакканьи (Ромеро 85)

Предупреждения: Манчини 8, Патрисиу 87 - Лаццари 25, Весино 50

Главный арбитр: Даниэле Орсато

Лишь четырежды в истории "Рома" и "Лацио" вместе завершили сезон в Топ-4 Серии А. Пятый раз в сезоне 2022/23 кажется возможным. Обе команды обладают потенциалом, и победитель сегодняшнего дерби выходил на третье место. Вместе с тем, обе крайне нестабильны, подвержены перепадам. "Рома" много пропускает, причем часто первой, еле забивает со "стандартов", автоголов. "Лацио" же вдруг просто выключается. Потому в целом бледная игра сегодня не удивила.

Фаворитом считались "джаллоросси". Они выиграли три последних матча, в том числе вышли из группы Лиги Европы. Забивали в домашнем дерби неизменно с 2007-го года, не проигрывали его без забитых с 1995-го. "Бьянкочелести" же проиграли два матча подряд, в том числе и вылетели из Лиги Европы. Еще и лишились безоговорочных лидеров Иммобиле и Милинковича-Савича. А в гостях не выигрывали дерби с 2014-го. Но ведь не зря говорят, что в дерби обычно побеждает аутсайдер.

"Рома" доминировала, владела мячом на 18 процентов больше. Интереснее прессинговала, перехватывала мячи в атаке. Но в первые 28 минут создала лишь слабый удар Абрахама и чуть неточный - Дзаньоло. Оба - из-за пределов штрафной. "Лацио" вообще прессинговал очень осторожно, небольшими силами. Но как раз одна из его попыток оказалась удачной. Ибаньес зазевался в своей штрафной, Педро отобрал и прострелил, Андерсон забил.

Ответом до перерыва был лишь удар Дзаньоло с рикошетом из правой части штрафной. Перекладина отбила. А после перерыва даже об ответе особой речи не было. Кроме неточного удара головой Смоллинга. "Рома" уже сидела вокруг штрафной, но просто не знала, что там делать, играла медленно. Атакующие замены Жозе Моуриньо - центрального защитника на латераля и латераля на форварда - не помогали. Как раз Андерсон в контратаке заставил Патрисиу тащить из-под перекладины.

Не помогли и десять минут добавленного времени, назначенного из-за травм и стычек. С 53-ей минуты и до финального свистка "Рома" нанесла лишь два удара по воротам.

Три победы "Ромы" подряд были обманчивы, ведь две последних добывались камбеками. Сегодня она пропустила в десятом из 11-ти последних матчей во всех турнирах. Ее проблемы очевидны. В том числе и в Топ-матчах дома. Такие она проиграла еще и "Аталанте", "Наполи" и "Бетису". А "Лацио" не пропустил в седьмом из 11-ти последних. Он умеет упереться. О чем говорит и эта победа, и более красивые над "Интером", "Аталантой" и "Фиорентиной". Он хорош в Топ-матчах.