Рим бело-голубой. Видео гола и обзор матча Рома - Лацио 0:1

Важность дерби Рима в этот раз не только историческая, но и в контексте турнирной борьбы: "Лацио" и "Рома" сражаются за места в зоне Лиги чемпионов. Победитель этого поединка как раз попадал в желанную топ-4, а вот неудачник оставался одной ступенью ниже. Воспользовались шансом улучшить свое положение "орлы", которые благодаря ошибке оппонентов забили единственный гол в игре. Сколько в дальнейшем "Рома" не пыталась, серьезных проблем защите своего главного врага создать не смогла.

Серия А. 13-й тур

"Рома" – "Лацио" 0:1

Гол: Андерсон 29