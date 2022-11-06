Серия А. Ювентус - Интер 2:0. Лига Чемпионов закончилась, Юве начался?

Серия А. 13-й тур

Турин. "Алльянц Стадиум"

"Ювентус" - "Интер" 2:0

Голы: Рабио 52, Фаджоли 84

"Ювентус": Щесны, Данило, Бремер, Сандро, Куадрадо, Фаджоли, Локателли, Рабио, Костич, Милик (Кьеза 73), Миретти (Ди Мария 81)

"Интер": Онана, Шкриньяр (Дармиан 81), Де Фрай, Ачерби, Думфриз (Белланова 81), Мхитарян (Брозович 81), Чалханоглу (Корреа 74), Барелла, Димарко (Гозенс 74), Джеко, Лаутаро Мартинес

Предупреждения: Данило 77, Щесны 90 - Чалханоглу 56, Шкриньяр 68

Главный арбитр: Даниэле Довери

За кошмаром "Ювентуса" в Лиге Чемпионов немногие заметили, что в лиге он завелся. После победы в Дерби Италии набрав уже 15 очков в последних шести турах. Да, против "Торино" и "Лечче" играл так, что зубы сводило. Победу на "Виа Дель Маре" неделю назад принес своим первым голом за клуб 21-летний Николо Фаджоли. Сегодня, в своем первом "старте" в карьере в лиге, он также забил. Забил и Адриен Рабио, от которого летом пытались избавиться. Прошлое и будущее.

Во время матча возникали ощущения прошлого. Прошлого десятилетия, когда "Ювентус" раз за разом переигрывал "Интер". Сколько бы последний ни старался, как прилично бы ни играл, он всегда в итоге пропускал со "стандарта" или контратаки и уже даже не был близок к возвращению. В предыдущем сезоне все было не так. Симоне Индзаги набрал четыре очка против Массимилиано Аллегри в лиге, победил его в Кубке и Суперкубке. Но эта серия сегодня прервалась.

Первый тайм по общим меркам был слабым. С 11-ю ударами по воротам, всего двумя в створ. Оба нанес "Интер", и оба не были опасными. Он доминировал, проводил у ворот "Ювентуса" почти в два раза больше времени, чем тот - у противоположных. Щесны уверенно отбил удар Лаутаро, Джеко головой не попал из вратарской. Думфриз замыкал в падении неточно и стоя - в Щесны, слабо. Ответить пытался лишь Бремер, замыкая прострел в акробатическом прыжке с острого угла.

Во втором тайме состоялись те же 11 ударов. Тем не менее, он был гораздо более интересным и качественным. Чалханоглу начал ударом издали при розыгрыше углового - Щесны перевел в перекладину! Еще одна попытка удара при таком "стандарте" как раз вызвала контратаку. Костич промчал левым флангом, прострелил, а Рабио технично замкнул в дальний угол и забил свой пятый гол за клуб за 31 день. Это после нуля за 17 месяцев.

После пропущенного "Интер" растерялся, запаниковал. Пошел навалой вперед, но потерял стройность. И этим "Ювентус" воспользовался. Костич подал угловой, а Данило замкнул. Тогда, правда, оказалось, что мяч от колена бразильца попал в его руку. ВАР после долгого просмотра это заметил, в трансляции это не было видно, и лишь выложенные в Интернете видео подтвердили правоту арбитров. И все же Костич в контратаке нашел второй ассист. Фаджоли хладнокровно замкнул.

"Ювентус" не проигрывает дома десятый матч лиги подряд. Как раз со времен 0:1 от "Интера". Что важнее - выигрывает первый матч против команды из Топ-8 на всех полях после пяти ничьих и трех поражений. Еще и остается лучшей обороной лиги. А "Интер" к поражениям от "Лацио", "Милана" и "Ромы" добавляет это. Против других очки он собирает, в Турин ехал с четырьмя победами в Серии А подряд. Но в целом темпа явно недостаточно, и до первого места уже 11 очков.