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Зебры впервые за пять матчей выиграют Дерби Италии. Видео голов и обзор матча Юве - Интер 2:0

Италия
(1 голосов)

Удачный день для Турина

Зебры впервые за пять матчей выиграют Дерби Италии. Видео голов и обзор матча Юве - Интер 2:0

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

"Ювентус" последний раз побеждал во Всеитальянском дерби "Интер" весной 2021 года. После этого миланцы дважды выигрывали у "Юве" в решающих поединках Кубка и Суперкубка Италии, а также однажды в предыдущем чемпионате. Но серии пришел конец сразу после вылета "зебр" из Лиги чемпионов. Возможно, именно этот факт мотивировал команду Массимилиано Аллегри, которая отличились дважды и обошла в таблице в том числе "Интер".

Серия А. 13-й тур
Турин. "Алльянц Стадиум"
"Ювентус" – "Интер" 2:0
Голы: Рабио 52, Фаджоли 84

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В статье: Ювентус (Турин) Интер (Милан)
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