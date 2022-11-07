Зебры впервые за пять матчей выиграют Дерби Италии. Видео голов и обзор матча Юве - Интер 2:0

"Ювентус" последний раз побеждал во Всеитальянском дерби "Интер" весной 2021 года. После этого миланцы дважды выигрывали у "Юве" в решающих поединках Кубка и Суперкубка Италии, а также однажды в предыдущем чемпионате. Но серии пришел конец сразу после вылета "зебр" из Лиги чемпионов. Возможно, именно этот факт мотивировал команду Массимилиано Аллегри, которая отличились дважды и обошла в таблице в том числе "Интер".

Серия А. 13-й тур

Турин. "Алльянц Стадиум"

"Ювентус" – "Интер" 2:0

Голы: Рабио 52, Фаджоли 84