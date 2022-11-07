Оборона побеждает. Итоги 13-го тура Серии А

Удинезе - Лечче 1:1

Салернитана - Кремонезе 2:2

Эмполи - Сассуоло 1:0

Аталанта - Наполи 1:2

Милан - Специя 2:1

Болонья - Торино 2:1

Сампдория - Фиорентина 0:2

Монца - Эллас Верона 2:0

Рома - Лацио 0:1

Ювентус - Интер 2:0

В 13-ом туре Серии А особое внимание на себя обращали три Топ-матча. "Наполи" выдержал тяжёлую битву в Бергамо и даже из своего худшего матча в сезоне вышел с победой. "Лацио" и "Ювентус" отзащищались и добыли крайне важные победы в дерби. Неожиданно обратил внимание и матч в Милане, где чемпиону понадобились все ресурсы его характера.

"Аталанта" - "Наполи"

Во вторник "Наполи" проиграл свой первый матч в сезоне. В субботу отыграл свой безоговорочно худший матч в сезоне. Тем не менее, его уверенность в себе лишь крепнет. Без лучшего своего игрока атаки, на выезде у второй команды лиги, давившей его прессингом и долго заставлявшей отбиваться, после слабого начала матча и пропущенного, он очень быстро вернулся, забил два мяча практически на ровном месте, выдержал дальнейшее давление и удержал победу.

Пресса назвала "Наполи" "сделанным из стали", Corriere Dello Sport даже заявил, что его доминирование сильнее, чем доминирование взявшего девять Скудетто подряд "Ювентуса", назвав команду "бесконечной".

Главный герой победы на поле - несомненно, Виктор Осимхен. Он в последние недели уже принес тяжелые победы над "Болоньей" и "Ромой" и в таких тяжелых матчах стает важнейшим джокером. Нигериец поначалу привез пенальти, но тут же забил головой, а затем продрался по правому флангу мимо отчаянно цеплявшегося Демираля и прострелил на Элмаса. В прессе даже называли Виктора "героем из другой Галактики".

Ну и герой на скамье запасных - Лучано Спаллетти. Он выпустил Элмаса вместо Кварацхелии, хотя ожидался Распадори либо Политано, он привил команде такую уверенность в себе. Лучано признал, что "Аталанта" играла фантастически, как и перед началом матча, сравнил её с "Ливерпулем". Еще и немного пожурил Осимхена за "недостаточно командную игру". Держит команду в тонусе.

"Аталанта"? Несмотря на поражение, ощущения в команде лучше, чем были после ничьей с "Миланом", даже победы над "Ромой" и уж точно - после полного провала против "Лацио" в предыдущем домашнем матче. Она впервые в сезоне доминировала в Топ-матче, вернула знаменитый высокий прессинг Гасперини впервые в сезоне, более сорока процентов передач отдав в атакующей трети поля, выиграла по ударам по воротам со счетом 16:7. Не заслужила проиграть.

Гасперини говорил о незаслуженности поражения, о переигрывании соперника, о гордости за игру. "После такой игры становишься уверенным в том, что нас ожидает хороший сезон".

Руслан Малиновский вышел на замену на 71-ой минуте. Играл очень активно, коснулся мяча 30 раз, отдал 22 передачи. В среднем за игровую минуту это гораздо больше, чем у любого игрока стартового состава его команды. И помогал в глубине, и пытался обострять на линии штрафной. Дважды пробивал по воротам. Издали. Однажды заблокировали, однажды не слишком сильный удар взял вратарь. Также сбросил под неточный удар Сапаты издали.

Оценки - почти от всех "6". Отмечали его старания, попытки. От некоторых - "5.5".

"Рома" - "Лацио"

В Римском дерби также атаковала одна команда, а забивала другая. "Рома" владела мячом 59 процентов времени, а для команд Жозе Моуриньо это всегда плохие новости в матче против равных по силе соперников. Финальный свисток прозвучал лишь на сотой минуте, но ощущение, что не забила бы, даже если бы играли до двухсотой. Она нанесла всего восемь ударов по воротам и, кроме попадания Дзаньоло в перекладину благодаря рикошету, не создала совершенно ничего.

Против слабых соперников "джаллоросси" ещё удаётся выгрызать всеми правдами и неправдами. Они даже к этому дерби подошли с тремя победами подряд во всех турнирах. Но против сильных они недостаточно сильны. Особенно дома, где проиграли во всех турнирах четвертый из шести последних матчей. Не забив в трех из них. Да ещё и оборона подводит. Десятый матч из 11-ти последних с пропущенными, лидер по голевым подаркам соперникам в лиге. Ибаньес подарил на этот раз.

Моуриньо признал отсутствие остроты и скорости, а также отметил поражения в единоборствах и недостаточно командную игру.

У "Лацио" все наоборот. Он теряет очки против более слабых команд, как дома неделю тому против "Салернитаны". Не вышел из группы Лиги Европы, где не было команд из лиг Топ-5. Но когда нужно отыграть Топ-матч, упереться, отстоять в обороне, не пропустить - знает, что делать. Он высоко прессинговал реже и меньшими силами, чем "Рома". Тем не менее, именно его прессинг принёс гол. И он не пропустил уже в семи из последних 11-ти матчей во всех турнирах.

"Бьянкочелести" уже победили "Интер", "Фиорентину", "Аталанту" и "Рому" с общим счетом 10:1. Вчера они даже не считались фаворитом. Из-за своих поражений, побед соперника, из-за отсутствия Чиро Иммобиле и Сергея Милинковича-Савича. Но именно без них, как заявил третий капитан Данило Катальди, мотивация ещё сильнее. Чиро даже сидел на скамье запасных и немало поддержал. К тому же, в дерби обычно выигрывает команда, которая перед ним кажется в худшей форме.

"Рома" не забивает в домашнем дерби впервые с 2007-го года, проигрывает его без забитых впервые с 1995-го. "Лацио" выигрывает гостевое дерби впервые с 2014-го.

"Ювентус" - "Интер"

В Дерби Италии также атаковала одна команда, а забивала другая. По ударам по воротам "Интер" выиграл со счетом 14:8, по пасам в атакующей трети поля - 187:105. По всеобщему мнению, его первый тайм был весьма хорошим. Он не позволил ни одного удара в створ ворот Онаны, конструировал свою атаки. Подводил лишь последний удар, позволявший Войцеху Щесны вздохнуть с облегчением. А в начале второго тайма поляку уже пришлось вздыхать тяжело и переводить мяч в перекладину.

Впрочем, в итоге получилось как в большинстве дерби в предыдущем десятилетии. "Интер" играет неплохо, старается, но пропускает и уже не верит, что вернётся. Вчера после контратаки Костича-Рабио он запаниковал, абсолютно потерял спокойствие, мысль, структуру игры. Пошёл в навалу и было ясно, что в итоге его поймают вновь. Симоне Индзаги даже не захотел говорить о втором тайме, заявляя, что его команда проиграла матч в первом, когда не забила при такой игре.

"Интер" не забил в лиге впервые после 24-ех матчей. Впервые с сезона 1999/2000 проиграл в первом круге "Ювентусу" и "Милану", а ведь ещё уступил "Роме" и "Лацио". Топ-матчи в лиге он играет хуже всех. Также с начала сезона он не добыл ни одного очка в матчах, в которых уступал в счёте. А ведь в предыдущем сезоне, и до этого, с Антонио Конте, это был один из главных козырей "змей". Прежде всего потерян характер.

О потере характера "Ювентуса" говорили перед матчем. В свете кошмаров в Лиге Чемпионов и серии в лиге из восьми матчей без побед над командами из Топ-8. Но вчера характер вернулся. "Ранее в этом сезоне мы играли 30 минут и затем выключались, но сегодня боролись все 95, работали вместе, страдали. С таким отношением мы вряд ли будем пропускать". Да, команда Массимилиано Аллегри сейчас лучшая в лиге по пропущенным. А это не меньший знак, чем сама победа в дерби.

Адриен Рабио, уже практически изгнанный из клуба летом, забил свой пятый мяч за 31 день. После того, как не забивал 17 месяцев. 21-летний Николо Фаджоли в первом "старте" в лиге в карьере забил второй гол за клуб, вторую неделю подряд. Костич с двумя ассистами. Потери Погба, Влаховича, Паредеса, МакКенни, Кьезы, Ди Марии (двое последних лишь ненадолго вышли на замену) не ощущались.

"Милан"

"Милан" из другой, гораздо более худшей Галактики по сравнению с "Наполи" в игровом плане. Но в плане характера очень близок. Чемпион не желает отпускать. Хотя был близок к этому. В последних турах он будто забыл о лиге в пользу Лиги Чемпионов, где добыл дважды 4:0. В субботу он был близок ко второй потере очков подряд после поражения против "Торино". Против "Специи", до этого в гостях проигравшей в сезоне шесть матчей и не забившей ни в одном.

Все по учебнику провалов: огромное преимущество в первом тайме, но запоротые моменты и всего 1:0, сидение на этом счёте в начале второго, потеря инициативы и пропущенный, потеря спокойствия и самоконтроля после него, игра без моментов и с восемью жёлтыми карточками обеих команд. Еще и могло завершиться как в январе, когда "Специя", всегда неудобный для него соперник (5:5 по победам в истории встреч), на "Сан Сиро" забила победный гол на последней минуте.

Повел игру по другому пути Оливье Жиру. Король больших матчей и сложных ситуаций. Стефано Пиоли опоздал с его выходом на поле, выпустив лишь на 72-ой минуте, но этого хватило. Его фирменный акробатический удар на 89-ой минуте с заброса Тонали принес победу и напомнил Пиоли Франческо Тотти. Все настолько восхищались, что даже не слишком журили его за тут же полученную вторую желтую карточку за снятие футболки.

За "Специю" забил Даниэль Мальдини, арендованный у "Милана". Это первый Мальдини с 1967-го года, играющий против него и первый в истории, забивающий ему.

Другие

Среди других результатов следует отметить "Фиорентину" и "Болонью". "Фиалки" уже выздоравливают. После драматичного поражения и драматичной победы они добыли рядовую победу. Хотя и проиграли "Сампдории" по ударам по воротам со счетом 5:14, были ближе к 3:0, чем та - к 2:1. "Россоблу" с третьей победой подряд. Здесь чувствуется рука нового главного тренера Тьяго Мотты. Конкретно против "Торино" на счету вышедших на замену гол и два ассиста.

В плюсе также "Эмполи", уверенно по игре победивший "Сассуоло", "Монца", победившая после трех поражений подряд, "Кремонезе", спасший ничью в гостях на 89-ой минуте, "Лечче", вытащивший ничью на сложном выезде.

В минусе "Удинезе". Недавняя сенсация лиги теряет высоту и уже с тремя матчами без побед подряд. "Торино" и "Салернитана" после больших побед в 12-ом туре (над "Миланом" и "Лацио") ещё и забили первыми в 13-ом, но умудрились не победить. Типичные середняки. "Сассуоло" также оказывается глухим середняком. Ну а "Сампдория" и особенно "Верона" с её восьмым поражением подряд - глухие аутсайдеры. Им смены тренера в октябре не помогли.

Лучший игрок тура - Виктор Осимхен ("Наполи"). Из другой Галактики

Прорыв тура - Оливье Жиру ("Милан"). Король решающих матчей и минут

Разочарование тура - "Рома". С мячом, без атаки

Лучший вратарь тура - Войцех Щесны ("Ювентус"). Уверенно, также однажды спас

Лучший тренер тура - Маурицио Сарри ("Лацио"). Взял не количеством, а качеством