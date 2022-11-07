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Сарри: Римское дерби одно из самых напряженных в мире. В Лондоне нет и близко такого накала
Маурицио рассуждает о победе над "Ромой"
Фото: twitter.com/OfficialSSLazio
Главный тренер "Лацио" Маурицио Сарри прокомментировал гостевую победу над "Ромой" (1:0). "Приятно видеть, что ребята играют сердцем", – приводит его слова Football Italia.
"Все, что имело значение – это сделать наших болельщиков счастливыми. Об остальном мы подумаем позже, но именно это было целью.
Это одно из самых напряженных дерби в мире. Например, в Лондоне нет и близко такого накала страстей и эмоционального вовлечения. Это не обычный матч, и, возможно, мы дорого за это заплатили.
Это был не самый красивый матч, но он отнял много физических и эмоциональных сил. Два центральных защитника отлично справились, особенно с верховыми мячами на последних минутах.
Приятно видеть, что ребята играют сердцем, а не только за счет тактической организации", – сказал тренер "Лацио".
Плотность в верхней части таблицы в Серии А высока. "Лацио" идет на 3 месте в Серии А после 13 туров, набрав 27 очков. "Рома" занимает 6 место с 25 очками.
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