Сарри: Римское дерби одно из самых напряженных в мире. В Лондоне нет и близко такого накала

Главный тренер "Лацио" Маурицио Сарри прокомментировал гостевую победу над "Ромой" (1:0). "Приятно видеть, что ребята играют сердцем", – приводит его слова Football Italia.

"Все, что имело значение – это сделать наших болельщиков счастливыми. Об остальном мы подумаем позже, но именно это было целью.

Это одно из самых напряженных дерби в мире. Например, в Лондоне нет и близко такого накала страстей и эмоционального вовлечения. Это не обычный матч, и, возможно, мы дорого за это заплатили.

Это был не самый красивый матч, но он отнял много физических и эмоциональных сил. Два центральных защитника отлично справились, особенно с верховыми мячами на последних минутах.

Приятно видеть, что ребята играют сердцем, а не только за счет тактической организации", – сказал тренер "Лацио".