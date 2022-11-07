Пиоли о Тоттенхэме в 1/8 ЛЧ: Мы столкнемся с великим тренером. Важно, что первый матч – домашний

Главный тренер "Милана" прокомментировал жеребьевку 1/8 финала Лиги чемпионов. "Мы должны быть убеждены, что сможем преодолеть этот раунд", – приводит его слова La Gazzetta dello Sport.

"Нам предстоят две сложные игры против сильного соперника и тренера, который нас знает.

Нам понадобится уверенность и качество, наш уровень должен быть очень высоким. Мы должны быть убеждены, что сможем преодолеть и этот раунд. Исторически "Милан" имеет отрицательные показатели против англичан, поэтому это возможность для нас.

В 1/8 финала прошли четыре английские команды, а итальянских – три. Их уровень высок, но и мы растем.

Мы столкнемся с великим тренером, который побеждал везде и придает команде индивидуальность, а также с командой, в которой много игроков, знающих Серию А. Это будет равная игра, важно, что первый матч – домашний.

Будет ли Ибра с нами в феврале? Мы все надеемся, что он сможет вернуться как можно скорее. Он хорошо прогрессирует, но всякое может случиться до февраля", – сказал Пиоли на пресс-конференции.