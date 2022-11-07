Погба: В 18 лет Фергюсон хотел со мной заключить контракт. Райола сказал: Этот контракт не подпишет даже моя собака

Хавбек "Ювентуса" Поль Погба на гала-мероприятии Golden Boy от Tuttosport рассказал, как в 18 лет Сэр Алекс Фергюсон предлагал ему контракт.

"Мне было 18 лет, и сэр Алекс Фергюсон хотел заключить со мной контракт. Я встретился с ним вместе с Мино (Райолой, – прим. ред.), который сказал: "Этот контракт не подпишет даже моя собака". Когда он это сказал, у меня встал комок в горле, и мы ушли. Я часто шутил с ним, и мы часто подшучивали друг над другом", – сказал полузащитник "Ювентуса".

Райола скончался в апреле этого года. Он представлял интересы Поля Погба, Эрлинга Холанда, Златана Ибрагимовича и многих других. После его смерти агентством стала руководить Рафаэла Пимента. Она на церемонии получила приз лучшему агенту.