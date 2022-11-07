Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Погба: В 18 лет Фергюсон хотел со мной заключить контракт. Райола сказал: Этот контракт не подпишет даже моя собака
В стиле Мино Райолы
Фото: Juventus FC
Хавбек "Ювентуса" Поль Погба на гала-мероприятии Golden Boy от Tuttosport рассказал, как в 18 лет Сэр Алекс Фергюсон предлагал ему контракт.
"Мне было 18 лет, и сэр Алекс Фергюсон хотел заключить со мной контракт. Я встретился с ним вместе с Мино (Райолой, – прим. ред.), который сказал: "Этот контракт не подпишет даже моя собака".
Когда он это сказал, у меня встал комок в горле, и мы ушли. Я часто шутил с ним, и мы часто подшучивали друг над другом", – сказал полузащитник "Ювентуса".
Райола скончался в апреле этого года. Он представлял интересы Поля Погба, Эрлинга Холанда, Златана Ибрагимовича и многих других. После его смерти агентством стала руководить Рафаэла Пимента. Она на церемонии получила приз лучшему агенту.
Популярное сейчас
- Цыганков не собирается продлевать контракт с Динамо - Вацко
- Днепр-1 узнал соперника в стыковых матчах Лиги Конференций
- Барса против МЮ и французы для Шахтера. Состоялась жеребьевка стыковых матчей Лиги Европы
- СМИ: Тоттенхэм достиг договоренности о трансфере Малиновского
- Красотка дня. Главная фанатка обидчика Днепра-1 в Лиге Конференций. ФОТО
- Красотка дня. Соблазнительная вторая половинка лидера полузащиты Фенербахче. ФОТО