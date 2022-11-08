Возрождение Италии в Лиге Чемпионов или неуместная эйфория? Все возможно

Эйфория - слишком сильное слово. Но в Италии очень довольны. Три команды вышли в плей-офф Лиги Чемпионов, все семь остаются в Еврокубках. В предыдущем сезоне "Рома" прервала 12-летнюю "сухую" серию кальчо без Еврокубковых трофеев, выиграв Лигу Конференций, и теперь ее тренер Жозе Моуриньо называет "Лацио" фаворитом турнира. А в Лиге Чемпионов Италия ожидает полуфинал.

Впервые с сезона 2015/16 сразу две итальянские команды обошли в группе ЛЧ соперников из лиг Топ-5. Причем не "Севилью" и "Байер", как тогда, а "Барселону" и "Ливерпуль". В Италии видят в этом знак возвращения.

Еще и жеребьевка 1/8 финала была благосклонной. "Милану" и "Интеру" достались наименее сложные соперники из возможных. По сравнению с "Манчестер Сити", "Реалом", "Баварией", "Челси" и впечатляющей "Бенфикой" "Тоттенхэм" и "Порту" выглядят не так грозно. "Шпоры" и "Драконы" играли в слабейших группах и выиграли их лишь в последнем туре, обе буксуют в своих лигах.

"Наполи" также повезло с соперником - "Айнтрахтом". Именно подопечных Лучано Спаллетти ожидают как минимум в полуфинале. Называя вместе с "Бенфикой" лучшими, ярчайшими по игре в групповом турнире. Юрген Клопп называет их, возможно, командой в лучшей форме в Европе на данный момент.

Неаполитанцы стали третьей итальянской командой в истории ЛЧ, начавшей групповой турнир с пяти побед, забили больше всех в нынешнем групповом турнире - 20 мячей. В последних пяти групповых лишь одна команда забивала больше - "Бавария". И это при том, что играли в группе с "Ливерпулем", "Аяксом", "Рейнджерс". Они возглавят итальянское Возрождение?

Упавшие с пьедестала

Между 1989-98 годами Серия А выдала четыре победы в Кубке/Лиге Чемпионов плюс пять проигранных финалов. И такой результат еще и считали не очень хорошим, желая больше побед. В первые десять лет нового века тремя победами и двумя финалами также были недовольны. Однако затем за 12 лет состоялись лишь два проигранных финала.

В последние годы итальянские болельщики чувствуют себя побитыми, униженными, упавшими с пьедестала навсегда. Тем более - после двух невыходов на Чемпионат Мира подряд. Победа на Евро почти забыта. Соответственно, накапливаются обиды, жалобы, теории заговора. УЕФА и судьи против них, ненавидят, подсовывают сложнейших соперников. Вчерашнему жребию на итальянских форумах страшно удивились.

На самом деле ситуация иная. Вот соперники итальянских клубов в 1/8 финала Лиги Чемпионов в последние годы: "Тоттенхэм", "Шахтер", "Атлетико", "Порту", "Лион", "Барселона", "Валенсия", вновь "Порту", "Бавария", "Реал", "Вильярреал", "Ливерпуль". Страшная и несправедливая жеребьевка? Да скорее наоборот.

Нет особых оснований и для эйфории. В 1/8 финала пробились не все четыре команды, а три (четыре не пробивались НИКОГДА). Столько же пробились и два, и три года назад. И пять из тех шести вылетели в 1/8. "Наполи" побеждает "Ливерпуль" в групповом турнире в третий раз за последние пять лет. И с первого места из группы уже выходил. Постоянно вылетая в 1/8 финала.

"Ювентус" выдал худший сезон итальянской команды в турнире за последние 17 лет по очкам - лишь три. А по ощущениям выглядело еще хуже. Поражение в Хайфе (0:2) было одним из худших у какой-либо итальянской команды в последнее время, "Бенфике" "зебры" дважды проиграли с разницей в один мяч, но ощущение, будто были дважды разгромлены без вариантов.

"Наполи" забивал и блестяще играл? В предыдущем сезоне "Бавария" с 22-мя мячами в групповом турнире и "Аякс" с 20-ю вылетели в плей-офф рано, причем от "Вильярреала" и "Бенфики". Два года назад никого из Топ-3 группового турнира по забитым в полуфинале не было. Плей-офф - совсем иной турнир и обычно с групповым слабо связан. В групповом и "Шериф" может выиграть у "Реала".

Более того, нынешний сезон - особенный. Абсолютно все тренеры, игроки и эксперты заявляют, что после Чемпионата Мира начнется совершенно новый сезон...

Подъем начался

Тем не менее, причины для оптимизма в Италии есть. Прежде всего, есть причины считать, что заслужили этот оптимизм. Экономическое положение улучшается. Никто из неграндов в Серии А сейчас не страдает от финансовых проблем. Все работают скромно, выверенно и умно. В Серии А, где банкротство клубов, смена юридических лиц (ФК на СК и т.д.) - просто традиция, такого уже почти нет.

Летом команды Серии А, согласно Transfermarkt, потратили на трансферы 749.2 миллиона евро. Уступив только АПЛ. А Примеру опередив уже третье лето подряд, причем на этот раз - на 244 миллиона. При этом заработали на трансферах в Серии А 745.8 миллиона. 3.4 миллиона - наименьший летний убыток за 18 лет. А 749.2 - второй снизу результат за семь.

Разумеется, здесь очень важна роль заграничных владельцев клубов. Среди них нет мультимиллиардеров, нефтяных магнатов. Они делают деньги малыми порциями, постоянной работой. И в Италию пришли зарабатывать. Для них прежде всего важен бюджетный баланс. А это оздоровляет клубы.

В "Милане" с бюджетным балансом очень строго. Тем более, что клуб все еще под надзором УЕФА и обязан снижать убыток. И он это делает. За всего три года от годового убытка в 196 миллионов евро пришел к 66-ти. Активы клуба за сезон 2021/22 выросли на 151 миллион, к 578-ми - наивысший темп в Европе.

Баланс достигается скромностью в Меркато. Болельщики недовольны трансферами команды и летом доходят чуть ли не до отчаяния. Но все это компенсируется великолепной скаутской работой Джеффри Монкады, великолепной технической работой Паоло Мальдини и Фредерика Массары, экономической работой Ивана Газидиса, принесшего клубу 30 спонсорских контрактов.

Разумеется, "россонери" на этот раз повезло с группой. Да они еще и мучились там, прорвавшись лишь в последних двух турах двумя 4:0 над "Динамо" Загреб и "Зальцбургом". А до этого дважды влетев бледному "Челси". Тем не менее, свой первый выход в 1/8 за девять лет клуб своими действиями в последние годы заслужил.

Экономическое положение "Интера" хуже. Suning судорожно ищет инвесторов, взял кредит в 275 миллионов, рискует не вернуть его и потерять клуб. В клубе гордятся уменьшением годового убытка с 245.6 миллиона до "всего" 140 за год и рекордными доходами в 439, но ситуация крайне непроста. Команда каждый год теряет лидеров - Лукаку (он вернулся, но постоянно травмирован), Хакими, Перишич.

Тем не менее, благодаря великолепной работе технического департамента во главе с Джузеппе Мароттой дыры затыкают. Блестящие бесплатные подписания Генриха Мхитаряна, Франческо Ачерби, Эдина Джеко, Андре Онаны усилили скамейку и всю команду и помогли обойти в группе "Барселону". "Интер" просто опережает "Барсу" в развитии. И в спокойствии.

"Наполи" летом также сокращал. Зарплаты - со 110-ти миллионов до 73-ех. Отпустил легенд клуба Инсинье, Мертенса, Кулибали, также Оспину и Руиса. И не развалился, как все ожидали, а наоборот. Здесь также блестяще сработал технический департамент Кристиано Джунтоли, подписавший Хвичу Кварацхелию (уже ставшего Кварадоной), Ким Мин-Чже, Джованни Симеоне, Джакомо Распадори, Танги Ндомбеле.

Скамьи запасных "Милана", "Интера" и особенно "Наполи" очень сильны, чего и близко не было в последние годы. У "россонери" в запасе сидят герой "Ливерпуля" Дивок Ориги, чемпион Европы Алессандро Флоренци, вице-чемпион мира Анте Ребич.

Разумеется, комплиментов заслуживают все три тренера. Стефано Пиоли, Спаллетти и Симоне Индзаги никогда не выигрывали Чемпионат Италии, не были далее 1/4 финала Лиги Чемпионов. Но их спокойная и умная работа построила эти команды.

Индзаги потерял из-за травмы архитектора команды Брозовича, но нашел решение с двумя последними опорниками - Мхитаряном и Чалханоглу. Спаллетти перешел на 4-3-3, как желал еще год назад, и объясняет, что отход Петра Зелински на десять метров назад, то есть появление простора для прорыва, бега, изменил команду. Пиоли поменял атакующего полузащитника на опорника, принеся баланс.

Не случайно итальянские тренеры все еще высоко котируются в Европе. Пятеро вывели свои команды в 1/8 финала, а это рекорд.

Что дальше?

"Милан" - не фаворит против "Тоттенхэма". "Россонери" не побеждали английские команды десять лет, с тех пор проиграв восемь раз при одной ничьей. Антонио Конте у "Милана" выиграл десять матчей и проиграл лишь один. Сама команда Пиоли играет в этом сезоне натужно, страдает от дикой эпидемии травм. Ее вылет никого не удивит.

"Интер" страдает в лиге, даже не в Топ-6 там, проиграл все Топ-матчи, причем почти все - в одни ворота. Топ-4 - под вопросом. Высказывания из клуба тревожные. Такой опытный Еврокубковый боец как "Порту", за последние четыре года выбивший всех троих своих итальянских соперников - "Рому", "Ювентус" и "Милан", более чем способен добавить его к коллекции.

"Наполи"? Его в Италии знают как наибольшего лузера. Очень часто начинающего сезон умопомрачительно, но затем разваливающегося.

Возможно, Италия просыпается. Возможно, ее ожидает первый полуфинал Лиги Чемпионов с 2018-го года (тогда выходила "Рома", команда калибра "Наполи"), а возможно - даже первый финал с 2017-го. Но и возможен полный провал в 1/8 финала. Оба пути будут выглядеть логичными.