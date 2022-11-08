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Возрождение Италии в Лиге Чемпионов или неуместная эйфория? Все возможно

Италия
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По итогам группового турнира и жеребьевки 1/8 финала

Возрождение Италии в Лиге Чемпионов или неуместная эйфория? Все возможно

Corriere Dello Sport

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

Эйфория - слишком сильное слово. Но в Италии очень довольны. Три команды вышли в плей-офф Лиги Чемпионов, все семь остаются в Еврокубках. В предыдущем сезоне "Рома" прервала 12-летнюю "сухую" серию кальчо без Еврокубковых трофеев, выиграв Лигу Конференций, и теперь ее тренер Жозе Моуриньо называет "Лацио" фаворитом турнира. А в Лиге Чемпионов Италия ожидает полуфинал.

Впервые с сезона 2015/16 сразу две итальянские команды обошли в группе ЛЧ соперников из лиг Топ-5. Причем не "Севилью" и "Байер", как тогда, а "Барселону" и "Ливерпуль". В Италии видят в этом знак возвращения.

Еще и жеребьевка 1/8 финала была благосклонной. "Милану" и "Интеру" достались наименее сложные соперники из возможных. По сравнению с "Манчестер Сити", "Реалом", "Баварией", "Челси" и впечатляющей "Бенфикой" "Тоттенхэм" и "Порту" выглядят не так грозно. "Шпоры" и "Драконы" играли в слабейших группах и выиграли их лишь в последнем туре, обе буксуют в своих лигах.

"Наполи" также повезло с соперником - "Айнтрахтом". Именно подопечных Лучано Спаллетти ожидают как минимум в полуфинале. Называя вместе с "Бенфикой" лучшими, ярчайшими по игре в групповом турнире. Юрген Клопп называет их, возможно, командой в лучшей форме в Европе на данный момент.

Возрождение Италии в Лиге Чемпионов или неуместная эйфория? Все возможно - изображение 1

Неаполитанцы стали третьей итальянской командой в истории ЛЧ, начавшей групповой турнир с пяти побед, забили больше всех в нынешнем групповом турнире - 20 мячей. В последних пяти групповых лишь одна команда забивала больше - "Бавария". И это при том, что играли в группе с "Ливерпулем", "Аяксом", "Рейнджерс". Они возглавят итальянское Возрождение?

Упавшие с пьедестала

Между 1989-98 годами Серия А выдала четыре победы в Кубке/Лиге Чемпионов плюс пять проигранных финалов. И такой результат еще и считали не очень хорошим, желая больше побед. В первые десять лет нового века тремя победами и двумя финалами также были недовольны. Однако затем за 12 лет состоялись лишь два проигранных финала.

В последние годы итальянские болельщики чувствуют себя побитыми, униженными, упавшими с пьедестала навсегда. Тем более - после двух невыходов на Чемпионат Мира подряд. Победа на Евро почти забыта. Соответственно, накапливаются обиды, жалобы, теории заговора. УЕФА и судьи против них, ненавидят, подсовывают сложнейших соперников. Вчерашнему жребию на итальянских форумах страшно удивились.

На самом деле ситуация иная. Вот соперники итальянских клубов в 1/8 финала Лиги Чемпионов в последние годы: "Тоттенхэм", "Шахтер", "Атлетико", "Порту", "Лион", "Барселона", "Валенсия", вновь "Порту", "Бавария", "Реал", "Вильярреал", "Ливерпуль". Страшная и несправедливая жеребьевка? Да скорее наоборот.

Нет особых оснований и для эйфории. В 1/8 финала пробились не все четыре команды, а три (четыре не пробивались НИКОГДА). Столько же пробились и два, и три года назад. И пять из тех шести вылетели в 1/8. "Наполи" побеждает "Ливерпуль" в групповом турнире в третий раз за последние пять лет. И с первого места из группы уже выходил. Постоянно вылетая в 1/8 финала.

"Ювентус" выдал худший сезон итальянской команды в турнире за последние 17 лет по очкам - лишь три. А по ощущениям выглядело еще хуже. Поражение в Хайфе (0:2) было одним из худших у какой-либо итальянской команды в последнее время, "Бенфике" "зебры" дважды проиграли с разницей в один мяч, но ощущение, будто были дважды разгромлены без вариантов.

Возрождение Италии в Лиге Чемпионов или неуместная эйфория? Все возможно - изображение 2

"Наполи" забивал и блестяще играл? В предыдущем сезоне "Бавария" с 22-мя мячами в групповом турнире и "Аякс" с 20-ю вылетели в плей-офф рано, причем от "Вильярреала" и "Бенфики". Два года назад никого из Топ-3 группового турнира по забитым в полуфинале не было. Плей-офф - совсем иной турнир и обычно с групповым слабо связан. В групповом и "Шериф" может выиграть у "Реала".

Более того, нынешний сезон - особенный. Абсолютно все тренеры, игроки и эксперты заявляют, что после Чемпионата Мира начнется совершенно новый сезон...

Подъем начался

Тем не менее, причины для оптимизма в Италии есть. Прежде всего, есть причины считать, что заслужили этот оптимизм. Экономическое положение улучшается. Никто из неграндов в Серии А сейчас не страдает от финансовых проблем. Все работают скромно, выверенно и умно. В Серии А, где банкротство клубов, смена юридических лиц (ФК на СК и т.д.) - просто традиция, такого уже почти нет.

Летом команды Серии А, согласно Transfermarkt, потратили на трансферы 749.2 миллиона евро. Уступив только АПЛ. А Примеру опередив уже третье лето подряд, причем на этот раз - на 244 миллиона. При этом заработали на трансферах в Серии А 745.8 миллиона. 3.4 миллиона - наименьший летний убыток за 18 лет. А 749.2 - второй снизу результат за семь.

Разумеется, здесь очень важна роль заграничных владельцев клубов. Среди них нет мультимиллиардеров, нефтяных магнатов. Они делают деньги малыми порциями, постоянной работой. И в Италию пришли зарабатывать. Для них прежде всего важен бюджетный баланс. А это оздоровляет клубы.

В "Милане" с бюджетным балансом очень строго. Тем более, что клуб все еще под надзором УЕФА и обязан снижать убыток. И он это делает. За всего три года от годового убытка в 196 миллионов евро пришел к 66-ти. Активы клуба за сезон 2021/22 выросли на 151 миллион, к 578-ми - наивысший темп в Европе.

Баланс достигается скромностью в Меркато. Болельщики недовольны трансферами команды и летом доходят чуть ли не до отчаяния. Но все это компенсируется великолепной скаутской работой Джеффри Монкады, великолепной технической работой Паоло Мальдини и Фредерика Массары, экономической работой Ивана Газидиса, принесшего клубу 30 спонсорских контрактов.

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Разумеется, "россонери" на этот раз повезло с группой. Да они еще и мучились там, прорвавшись лишь в последних двух турах двумя 4:0 над "Динамо" Загреб и "Зальцбургом". А до этого дважды влетев бледному "Челси". Тем не менее, свой первый выход в 1/8 за девять лет клуб своими действиями в последние годы заслужил.

Экономическое положение "Интера" хуже. Suning судорожно ищет инвесторов, взял кредит в 275 миллионов, рискует не вернуть его и потерять клуб. В клубе гордятся уменьшением годового убытка с 245.6 миллиона до "всего" 140 за год и рекордными доходами в 439, но ситуация крайне непроста. Команда каждый год теряет лидеров - Лукаку (он вернулся, но постоянно травмирован), Хакими, Перишич.

Тем не менее, благодаря великолепной работе технического департамента во главе с Джузеппе Мароттой дыры затыкают. Блестящие бесплатные подписания Генриха Мхитаряна, Франческо Ачерби, Эдина Джеко, Андре Онаны усилили скамейку и всю команду и помогли обойти в группе "Барселону". "Интер" просто опережает "Барсу" в развитии. И в спокойствии.

"Наполи" летом также сокращал. Зарплаты - со 110-ти миллионов до 73-ех. Отпустил легенд клуба Инсинье, Мертенса, Кулибали, также Оспину и Руиса. И не развалился, как все ожидали, а наоборот. Здесь также блестяще сработал технический департамент Кристиано Джунтоли, подписавший Хвичу Кварацхелию (уже ставшего Кварадоной), Ким Мин-Чже, Джованни Симеоне, Джакомо Распадори, Танги Ндомбеле.

Скамьи запасных "Милана", "Интера" и особенно "Наполи" очень сильны, чего и близко не было в последние годы. У "россонери" в запасе сидят герой "Ливерпуля" Дивок Ориги, чемпион Европы Алессандро Флоренци, вице-чемпион мира Анте Ребич.

Разумеется, комплиментов заслуживают все три тренера. Стефано Пиоли, Спаллетти и Симоне Индзаги никогда не выигрывали Чемпионат Италии, не были далее 1/4 финала Лиги Чемпионов. Но их спокойная и умная работа построила эти команды.

Индзаги потерял из-за травмы архитектора команды Брозовича, но нашел решение с двумя последними опорниками - Мхитаряном и Чалханоглу. Спаллетти перешел на 4-3-3, как желал еще год назад, и объясняет, что отход Петра Зелински на десять метров назад, то есть появление простора для прорыва, бега, изменил команду. Пиоли поменял атакующего полузащитника на опорника, принеся баланс.

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Не случайно итальянские тренеры все еще высоко котируются в Европе. Пятеро вывели свои команды в 1/8 финала, а это рекорд.

Что дальше?

"Милан" - не фаворит против "Тоттенхэма". "Россонери" не побеждали английские команды десять лет, с тех пор проиграв восемь раз при одной ничьей. Антонио Конте у "Милана" выиграл десять матчей и проиграл лишь один. Сама команда Пиоли играет в этом сезоне натужно, страдает от дикой эпидемии травм. Ее вылет никого не удивит.

"Интер" страдает в лиге, даже не в Топ-6 там, проиграл все Топ-матчи, причем почти все - в одни ворота. Топ-4 - под вопросом. Высказывания из клуба тревожные. Такой опытный Еврокубковый боец как "Порту", за последние четыре года выбивший всех троих своих итальянских соперников - "Рому", "Ювентус" и "Милан", более чем способен добавить его к коллекции.

"Наполи"? Его в Италии знают как наибольшего лузера. Очень часто начинающего сезон умопомрачительно, но затем разваливающегося.

Возможно, Италия просыпается. Возможно, ее ожидает первый полуфинал Лиги Чемпионов с 2018-го года (тогда выходила "Рома", команда калибра "Наполи"), а возможно - даже первый финал с 2017-го. Но и возможен полный провал в 1/8 финала. Оба пути будут выглядеть логичными.

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В статье: Ювентус (Турин) Серия А Интер (Милан) Наполи (Неаполь) Лига Чемпионов УЕФА Милан
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