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Специя может подписать конкурента для Коваленко

Италия
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"Орлята" намерены усилить среднюю линию

Специя может подписать конкурента для Коваленко

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Специя" намерена усилить среднюю линию. Клуб Серии А заинтересован в приобретении 21-летнего хавбека "Интернасьоналя" Джонни Кардосо. Об этом сообщает инсайдер Николо Скира в своем Twitter.

21-летний футболист является этническим бразильцем, но выступает за сборную США и имеет в активе уже 4 матча. Он выступает на позиции центрального полузащитника, где как раз играет украинец Виктор Коваленко. Впрочем, о конкретном предложении со стороны "орлят" пока речь не идет.

Кардосо в текущем сезоне провел 38 матчей, в которых забил три гола и выполнил два ассиста. Его контракт с бразильским клубом действует до конца 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 1,80 млн евро.

Стоит добавить, что Коваленко испытывает проблемы с подколенным сухожилием и уже не выйдет на поле до конца этого года.

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В статье: Интернасьонал (Порту-Алегри) Специя
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