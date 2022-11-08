Серия А. Наполи выигрывает непростой матч благодаря заменам

Серия А. 14-й тур

Неаполь. "Стадио Диего Армандо Марадона"

"Наполи" - "Эмполи" 2:0

Голы: Лосано 69 (пен.), Зелински 88

"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо, Ким, Эстигор, Руи, Ангисса, Лоботка (Демме 90), Ндомбеле (Элмас 64), Политано (Зелински 64), Осимхен (Симеоне 90), Распадори (Лосано 64)

"Эмполи": Викарио, Стоянович, Исмаили, Луперто, Паризи, Хаас (Акпа-Акпро 59), Марин (Эконг 85), Бандинелли (Грасси 73), Бальданци (Хендерсон 73), Байрами, Сатриано (Ламмерс 59)

Предупреждения: Эстигор 57 - Бандинелли 15, Сатриано 22, Луперто 39, Паризи 61, Хендерсон 90

Удаление: Луперто 74 (вторая желтая)

Невозможно постоянно побеждать ярко. В лиге у "Наполи" достаточно тяжелых матчей. Например, три дня назад состоялся худший по игре, когда выгрыз победу в Бергамо. А дома сложных даже больше, чем в гостях. Здесь он не переиграл "Лечче", переиграл "Специю" лишь на 89-ой минуте, а против "Болоньи" совершил камбек. Все эти команды на момент матча были аутсайдерами. "Эмполи" же даже середняк. В гостях проигравший лишь один из пяти предыдущих матчей.

Тосканцы еще и победили кампаньцев в предыдущих трех очных матчах. В том числе в обоих в сезоне 2021/22. Те поражения состоялись в ключевые моменты и стали для "Наполи" вехами провала борьбы за Скудетто. Потому Петр Зелински отмечал особую важность победы именно сегодня. И сегодня "Эмполи" был близок по крайней мере к ничьей. На 68-ой минуте уступал по ударам по воротам со счетом 3:10, по владению мячом - 27:73, но оборонялся четко, без видимых проблем.

В атаке у "Наполи" заметен был лишь Распадори. Он разворачивался и пробивал, прорывался к воротам. Но то попадал слабо, то задевал стойку не с той стороны. А забил его сменщик. Прострел Марин перехватил легко, но заснул, не заметил Осимхена, пропустил его к мячу и задел его сзади. Очень легкое касание, но основания назначать пенальти были. Викарио лишь задел мяч. В концовке же матча тот же Лосано прострелил, а Зелински (еще одна замена) замкнул низом.

Десятая победа "Наполи" в лиге подряд, и он увеличивает гандикап над "Миланом" до девяти очков. У последнего еще матч в запасе. Следует отметить, что во втором матче подряд "везувиани" справились без Хвичи Кварацхелии.

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Специя. "Альберто Пикко"

"Специя" - "Удинезе" 1:1

Голы: Реца 33 - Ловрич 43

"Специя": Зут, Ампаду, Кивьор (Кальдара 57), Николау, Холм, Агудело, Бурабия (Амиан 46), Экдаль (С. Бастони 57), Реца (Эллертсон 75), Верде (Мальдини 69), Нзола

"Удинезе": Сильвестри, Н. Перес, Бийол, Нуйтинк (Самарджич 79), Перейра, Ловрич (Яяло 60), Уолас, Арслан (Эхизибе 46), Эбоссе, Саксесс (Несторовски 85), Деулофеу (Бету 60)

Предупреждения: Бурабия 35, С. Бастони 84 - Арслан 17, Саксесс 72, Нуйтинк 73