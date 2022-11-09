Гозенс может покинуть Интер. Его не устраивает игровое время в команде

Крайний полузащитник "Интера" Робин Гозенс может присоединится к "Байеру", сообщает Inter News. Он хочет покинуть клуб уже в январе.

Во время поездки на матч Лиги чемпионов в Мюнхен окружение игрока контактировало с клубами Бундеслиги.

Сообщается, что немецким полузащитником интересуются пять клубов Бундеслиги: "Айнтрахт", "Боруссия" Менхенгладбах, "Вольфсбург", "Байер" и "Боруссия" Дортмунд.

Наиболее активен "Байер", который готов приобрести игрока, несмотря на то, что опция выкупа стала помехой для трансфера летом.