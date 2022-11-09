  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Гозенс может покинуть Интер. Его не устраивает игровое время в команде
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Гозенс может покинуть Интер. Его не устраивает игровое время в команде

Италия
(1 голосов)

Интересуются клубы Бундеслиги

Гозенс может покинуть Интер. Его не устраивает игровое время в команде

Фото: twitter.com/Inter

Новина українською

Крайний полузащитник "Интера" Робин Гозенс может присоединится к "Байеру", сообщает Inter News. Он хочет покинуть клуб уже в январе.

Во время поездки на матч Лиги чемпионов в Мюнхен окружение игрока контактировало с клубами Бундеслиги.

Сообщается, что немецким полузащитником интересуются пять клубов Бундеслиги: "Айнтрахт", "Боруссия" Менхенгладбах, "Вольфсбург", "Байер" и "Боруссия" Дортмунд.

Наиболее активен "Байер", который готов приобрести игрока, несмотря на то, что опция выкупа стала помехой для трансфера летом.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Интер (Милан) Байер (Леверкузен) Робин Гозенс
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
fcinternews.it

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде