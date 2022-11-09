Серия А. 80 минут Малиновского не помогли Аталанте, ничья Ромы

Серия А. 14-й тур

Лечче. "Виа Дель Маре"

"Лечче" - "Аталанта" 2:1

Голы: Баширотто 28, Ди Франческо 30 - Сапата 40

"Лечче": Фальконе, Жендрей (Умтити 83), Понграчич, Баширотто, Галло, Блен (Бистрович 72), Хьюлманд, Х. Гонсалес, Стрефецца (Уден 64), Коломбо (Сисей 72), Ди Франческо (Банда 64)

"Аталанта": Спортьелло, Джимсити, Околи, Руджери, Соппи (Меле 46), Де Роон (Коопмейнерс 46), Эдерсон, Зортеа (Хойлунд 80), Малиновский (Бога 80), Пашалич (Лукман 69), Сапата

Предупреждения: Понграчич 68 - Руджери 76, Коопмейнерс 87

Во время блестящего начала сезона "Аталанты" возникали подозрения в реальности таких достижений. Тем более - в лишь трех пропущенных в восьми матчах. Тем более, что играла она невзрачно. Последние шесть туров, включая сегодяшний, подтвердили подозрения. Всего семь очков, девять пропущенных, заторможенная игра. Сегодня они проиграли "Лечче", победившему до этого в сезоне лишь однажды, прежде всего в единоборствах. Да и в воображении в атаке.

"Джаллоросси" на самом деле вовсе не мальчики для битья. До этого матча чаще не проигрывали, чем да. Не уступили "Наполи", проиграли дома "Интеру" и "Ювентусу" с разницей лишь в один мяч. А сегодня в первые полчаса они просто задавили прессингом. "Аталанта" никак не могла выйти из-под него. А когда выходила - не реализовала выход один-на-один Сапаты. Сам "Лечче" же создал немного (Коломбо замкнул прострел неточно), но гол и даже два заслужил.

К первому привел выход на вратаря. Соппи отчаянно прервал его, чуть не устроив автогол. Но уже в последующем угловом Гонсалес и Баширотто сыграли головой. Тут же Околи потерял мяч, Ди Франческо прорвался к вратарю, обошел его и забил.

Далее "Лечче" ожидаемо снизил давление. Но не отошел к своим воротам, а навязывал жесткую скучную битву в центре поля. Опасных моментов почти не было. "Аталанта" создала по убойному в каждом из таймов. Малиновский и Зортеа вырезали пасы вразрез, Сапата забил, а Коопмейнерс умудрился пробить выше. Во втором тайме также Спортьелло потащил крученый удар Стрефеццы, а Фальконе - удар головой Околи. Вот и все. По игре этого даже было много.

Предыдущий очный матч в Лечче в 2020-ом году завершился со счетом 2:7. Предыдущая победа "Лечче" над "Аталантой" в Серии А состоялась в 2005-ом году. Прорыв. В том числе и прорыв на расстояние пяти очков от зоны вылета. А "Аталанта" остается четвертой и в трех очках от второго места, так что ничего страшного не произошло. Но динамика тревожная.

Малиновский впервые за два месяца вышел в стартовом составе команды, отыграл наибольшее число минут за клуб в одном матче в сезоне - 80. Был одним из лучших. Вторым на поле по передачам и касаниям мяча. Постоянно пытался обострять, отдавать вразрез. С одного его паса Пашалича заблокировали, второй Сапата реализовал. Также Руслан немало помогал в розыгрыше мяча из глубины и на правом фланге. Дважды пробивал издали низом - вратарь и немного неточно.

===========

Реджо-Эмилия. "МАПЕИ Стадиум"

"Сассуоло" - "Рома" 1:1

Голы: Пинамонти 85 - Абрахам 80

"Сассуоло": Консильи, Тольян, Айхан, Д. Феррари, Кирьякопулос (Рожерио 88), Харруи (Торстведт 66), Лопес (Обьянг 75), Фраттези, Лорьенте (Берарди 88), Пинамонти, Д'Андреа (Траоре 66)

"Рома": Патрисиу, Манчини, Смоллинг, Ибаньес, Челик (Карсдорп 65), Кристанте, Матич, Залевски (Эль-Шаарави 66), Вольпато (Бове 73), Дзаньоло (Белотти 78), Шомуродов (Абрахам 66)

Предупреждения: Лорьенте 38, Айхан 54, Лопес 62, Кирьякопулос 68, Пинамонти 86 - Дзаньоло 26, Кристанте 63, Манчини 90+2

Динамика "Ромы" в лиге в последнее время также тревожна. Вместе с сегодняшним лишь одна победа в четырех последних матчах, а до этого - вымученные над аутсайдерами "Сампдорией" и "Лечче". "Сассуоло" не аутсайдер, а крепкий середняк. Хотя и растерял всю яркость предыдущих сезонов, хотя и проиграл четыре из предыдущих пяти матчей. Большинство из них были в гостях, а дома он уже останавливал "Милан". "Роме" же сегодня не проиграл пятый домашний матч подряд.

Моменты у обеих команд были, были красивые атаки. Но общий фон удручал. Слишком много отрезков получались скучными. Тем не менее, Патрисиу тащил дальний удар Фраттези, Консильи отбил ногой удар Шомуродова, получившего место в составе впереди Абрахама и Белотти. Лорьенте чуть не закрутил в ворота, Залевски чуть не замкнул туда угловой. Патрисиу выиграл выход один-на-один у Траоре.

В концовке матча жестко критикуемый Абрахам наконец-то забил. Свой второй гол в последних 13-ти матчах. Манчини навесил. Однако тут же Лорьенте прорвался по флангу, прострелил, а Пинамонти опередил Смоллинга. Таким образом, "Рома" пропустила в 11-ом из 12-ти последних матчей во всех турнирах и не реабилитировалась за поражение в дерби в воскресенье.

Команда Жозе Моуриньо отстает от "Аталанты" лишь на одно очко. У нее также по положению в таблице совершенно не страшно и также все гораздо угрюмее в игровом плане.