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Гасперини похвалил Малиновского за игру против Лечче

Италия
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Украинец сделал ассист, но "бергамаски" проиграли

Гасперини похвалил Малиновского за игру против Лечче

Фото: atalanta.it

Новина українською

Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини оценил выступление отдельных футболистов команды в матче 14-го тура Серии А против "Лечче" (1:2), в том числе украинца Руслана Малиновского.

"Сапата хорошо справился со своей задачей, Малиновский тоже провел хорошую игру. Потом мы потеряли Де Рона, это очень досадно. К "Интеру" мы подготовимся хорошо, сделаем выводы. Нам нужно решить проблемы с некоторыми повреждениями", – приводит слова Гасперини Pazzidifanta.

Малиновский сделал ассист и стал лучшим игроком "Аталанты" по версии WhoScored.

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В статье: Джан Пьеро Гасперини Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский Лечче
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Источник:
Pazzidifanta

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