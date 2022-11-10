Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Гасперини похвалил Малиновского за игру против Лечче
Украинец сделал ассист, но "бергамаски" проиграли
Фото: atalanta.it
Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини оценил выступление отдельных футболистов команды в матче 14-го тура Серии А против "Лечче" (1:2), в том числе украинца Руслана Малиновского.
"Сапата хорошо справился со своей задачей, Малиновский тоже провел хорошую игру. Потом мы потеряли Де Рона, это очень досадно. К "Интеру" мы подготовимся хорошо, сделаем выводы. Нам нужно решить проблемы с некоторыми повреждениями", – приводит слова Гасперини Pazzidifanta.
Малиновский сделал ассист и стал лучшим игроком "Аталанты" по версии WhoScored.
Популярное сейчас
- Переговоры по Мудрику, Золотая бутса Левандовски и поломанный Бензема. Главные новости за 9 ноября
- Скрипник: Хочу когда-нибудь дождаться, чтобы судья сидел и объяснял свои решения
- Малиновский получил от WhoScored самую высокую оценку в составе Аталанты за матч с Лечче
- Фирменный, разрезной. Малиновский отдал голевой пас в матче с Лечче - ВИДЕО
- Красотка дня. Прелестная жена лидера Днепра-1 Александра Пихаленка. ФОТО
- Красотка дня. Соблазнительная вторая половинка лидера полузащиты Фенербахче. ФОТО