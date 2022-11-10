Гасперини похвалил Малиновского за игру против Лечче

Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини оценил выступление отдельных футболистов команды в матче 14-го тура Серии А против "Лечче" (1:2), в том числе украинца Руслана Малиновского.

"Сапата хорошо справился со своей задачей, Малиновский тоже провел хорошую игру. Потом мы потеряли Де Рона, это очень досадно. К "Интеру" мы подготовимся хорошо, сделаем выводы. Нам нужно решить проблемы с некоторыми повреждениями", – приводит слова Гасперини Pazzidifanta.

Малиновский сделал ассист и стал лучшим игроком "Аталанты" по версии WhoScored.