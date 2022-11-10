С топ-ударом Джеко. Интер - Болонья 6:1. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча Интер – Болонья, которые встречались в 14-м туре итальянской Серии А. Болонья забила первой – после красивой комбинации головами, удара слета и рикошета. Но этим навлекла на себя большую беду – Джеко эффектно выровнял положение и положил начало разгрому. Особо старался Димарко, на счету которого дубль. Интер поднялся на четвёртое место в турнирной таблице.

Итальянская Серия А. 14-й тур

Интер – Болонья 6:1

Голы: Джеко 26, Димарко 36, 48, Мартинес 42, Чалханоглу 59 пен., Гозенс 76 – Ликоянис 22