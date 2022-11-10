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С топ-ударом Джеко. Интер - Болонья 6:1. Видео голов и обзор матча

Италия
(1 голосов)

Смотреть видео обзор матча Интер – Болонья, чемпионат Италии, 9.11.2022

С топ-ударом Джеко. Интер - Болонья 6:1. Видео голов и обзор матча

фото - Getty Images

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Вашему вниманию видео обзор матча Интер – Болонья, которые встречались в 14-м туре итальянской Серии А. Болонья забила первой – после красивой комбинации головами, удара слета и рикошета. Но этим навлекла на себя большую беду – Джеко эффектно выровнял положение и положил начало разгрому. Особо старался Димарко, на счету которого дубль. Интер поднялся на четвёртое место в турнирной таблице.

Итальянская Серия А. 14-й тур
Интер – Болонья 6:1
Голы: Джеко 26, Димарко 36, 48, Мартинес 42, Чалханоглу 59 пен., Гозенс 76 – Ликоянис 22

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В статье: Эдин Джеко Болонья Интер (Милан)
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