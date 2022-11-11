Наполи убегает, Лацио второй, Ювентус и Интер уже здесь. Итоги 14-го тура Серии А

Кремонезе - Милан 0:0

Наполи - Эмполи 2:0

Лечче - Аталанта 2:1

Сассуоло - Рома 1:1

Специя - Удинезе 1:1

Фиорентина - Салернитана 2:1

Торино - Сампдория 2:0

Интер - Болонья 6:1

Эллас Верона - Ювентус 0:1

Лацио - Монца 1:0

В 14-ом туре Серии А не было Топ-матчей. Тем не менее, состоялись значимые события. "Наполи" убежал от преследователей на расстояние восьми очков, "Аталанта" и "Рома" демонстрируют опасные тенденции скатывания вниз, "Интер", "Ювентус" и "Лацио", наоборот, мощно поднимаются вверх. А "Милан" застревает на месте. С отрицательным оттенком. Следует также отметить, что дома все гранды победили, но в гостях вымучил победу лишь один.

"Наполи"

Цифры обманчивы. Вообще-то, большинство матчей "Наполи" в лиге в нынешнем сезоне были не легкими и непринуждёнными, а сложными и боевыми. По сути, десять из 14-ти. Матч против "Эмполи", несмотря на 18:6 по ударам по воротам и 75:25 по владению мячом, также не был простым. "Везувиани" явно не хватало скорости, свежести, резкости. Победу они одержали благодаря пенальти и фланговой контратаке. Причем еле заметный фол Марина вызвал небольшие волны в соцсетях.

Тем не мене, ещё одна победа в копилку. Десятая в лиге подряд. Над командой, которой проиграли оба матча в предыдущем сезоне. Именно из-за таких результатов Петр Зелински говорил об особой важности нынешней победы. Она должна была показать, что команда сделала скачок вперёд по сравнению с сезоном 2021/22. Еще и без травмированного Хвичи Кварацхелии. И ещё и с двумя голами вышедших на замену. Таких в сезоне набралось уже девять - лучший показатель в лигах Топ-5.

Лучано Спаллетти подытожил: "Так добывают три очка команды, которые хотят их любой ценой". Он признал сложность игры, отметил положительные изменения своих игроков в физической мощи и желанию и умению бороться в единоборствах по сравнению с предыдущим сезоном. А также фундаментальную важность сильной скамейки, присутствия 22-ух сильных игроков, а не 11-ти.

"Наполи" убегает.

"Милан"

Убегают "везувиани" прежде всего благодаря неудачам "Милана". Такое впечатление, что он бросил все силы на успех в Лиге Чемпионов и после него сбросил настрой, заснул. Хотя скорее дело в том, что и он, как и "Наполи", в лиге играет натужные матчи. У него ещё и нет приличной скамьи запасных. Вышедшие на замену в Кремоне как раз ухудшили игру. А без дисквалифицированных Жиру и Эрнандеса не хватило ни правильного касания в центре атаки, ни скорости на фланге.

16:6 по ударам по воротам, 73:27 по владению мячом. Вратарь "Кремонезе" Карнезекки даже работал гораздо больше, чем вратарь "Эмполи". На гол "россонери" наиграли. Но его ещё нужно забить. А так "Кремонезе" не пропустил от "Милана" дома в четвертом матче из последних шести, не проиграл в пятом из шести. В отличие от "Эмполи", подтвердив статистику.

Эксперимент Стефано Пиоли с тремя центральными защитниками должен быть признан неудачным. Сам же он заявил, что игра "Милана" не соответствовала его высоким стандартам, особенно во втором тайме. Что не хватало скорости и качества, побед в единоборствах.

"Аталанта" и "Рома"

Скорости, качества и особенно побед в единоборствах не хватило и "Аталанте". Первый ее состав не впечатлял по игре даже во время блестящих результатов в августе-сентябре, а затем начал буксовать. Второй же, который неосмотрительно выпустил Джан Пьеро Гасперини (девять замен в "старте") и вовсе оказался почти беспомощным. Он был страшно удивлен высоким прессингом "Лечче" в первые полчаса и пропустил дважды, а затем в вязкой жесткой борьбе в центре поля не сумел победить.

Гасперини признал "выброшенный" первый тайм и проблемы в обороне, а также неспособность выиграть большинство единоборств во втором. Похвалил "Лечче" за агрессивную и организованную игру. Последнюю он должен был ожидать, поскольку "джаллоросси" упрямы и не проиграли большинство своих матчей с начала сезона. Но как следует подготовиться не получилось.

Третье поражение "Аталанты" в последних четырех матчах, девять пропущенных мячей и семь очков в последних шести.

Руслан Малиновский впервые за два месяца вышел в стартовом составе команды, впервые в сезоне отыграл за нее так много в одном матче - 80. Был вторым на поле по передачам (53) и касаниям мяча (70). Постоянно пытался обострять, отдавать вразрез. С одного его паса Пашалича заблокировали, второй, фирменный Сапата реализовал. Также Руслан немало помогал в розыгрыше мяча из глубины и на правом фланге. Дважды пробивал издали низом - вратарь и немного неточно.

Ценой его постоянных обострений были всего 74 процента точности передач. Тем не менее, он был лучшим в своей команде и одним из лучших в целом. Хотя и во втором тайме, как всегда, начал уставать.

Гасперини назвал его игру хорошей. Tutto Mercato Web заявил: "Единственный в первом тайме, кто пытался, даже ценой многих ошибок". Tutto Atalanta: "Вдохновенная игра, единственный, кто всегда пытался играть вертикально и создавал опасность для Сапаты". Corriere Della Sera: "Единственный, кто верил до конца". Eurosport: "Блистал, делал левой ногой, что хотел".

Оценки: немало 6.5, лучших в команде, но вот три ведущих сайта страны поставили ему лишь "шестерки", выставив кое-где больше Сапате и даже Мале. На самом деле, 6.5 он заслужил.

"Роме" также не хватило точно того же. Ожидалось, что после поражения в дерби она выйдет играть злой, сверхмотивированной, об этом говорили и Жозе Моуриньо и спортивный директор Тьягу Пинту. Но в итоге играла вязко и бледно как всегда и не победила "Сассуоло" ни в чем. "Сассуоло", потерпевшего четыре поражения в пяти предыдущих турах. Еще и пропустила в 11-ом из 12-ти последних матчей во всех турнирах. Уже забила, додавила в концовке, но тут же пропустила.

Моуриньо решил свалить вину за неудачу на одного из игроков, заявив, что он "не профессионал", "предал "Рому" и должен будет уйти в январе. Имени не назвал, но пресса сразу же раскрыла, что речь о правом защитнике Рике Карсдорпе, проспавшем гол. Также на пресс-конференции сообщил, что спросил прервавшего двухмесячную "сухую" серию Тэмми Абрахама: "Почему ты не играл и не боролся так раньше?" Не успокаивающие заявления.

В последних четырех матчах лиги "Рома" победила лишь однажды.

"Интер"

"Интер" также должен был разозлиться после поражения в своем дерби. И поначалу казалось, что также не проснулся. "Болонья", выигравшая у него три из предыдущих семи матчей (и все были ключевыми в провале борьбы за Скудетто), собиралась повторить. Начала мощно, создала три опасных момента, реализовала один. Еще и с помощью огромного рикошета. Все это, учитывая, что "нерадзурри" в этом сезоне еще не набирали очков в матчах, в которых уступали в счете, вырыло глубокую яму.

Благодаря чему они вернулись? Каким-то хитрым тактическим ходам? Да нет. Скорее, просто наконец-то разозлились. Ну и индивидуальные качества игроков сыграли. Джеко замкнул классным ударом, напомнившим Зинедина Зидана в финале Лиги Чемпионов-2002, Димарко пробил штрафной удар низом в ближний угол, Лаутаро замкнул угловой, Димарко классно закрутил в угол, заработали пенальти...

"Все знают, как важен характер в футболе. Мы играли против команды, выигравшей четыре матча подряд, пропустили гол при страшном невезении, но оставались в игре". Для Симоне Индзаги такой результат и камбек критически важны.

Пять побед "Интера" в последних шести матчах лиги. Это уже темп.

"Ювентус" и "Лацио"

Пять побед подряд, да еще и без пропущенных, шесть побед в семи последних матчах - также темп. Его набрал "Ювентус". В гостях, правда, он по-прежнему страдат и приводит к банкротству производителей снотворного. Так было и в Вероне. Семь из восьми ударов по воротам в первом тайме обе команды нанесли из-за пределов штрафной. Во втором тайме все показатели пошли вверх, но особого ощущения улучшения игры не возникало. До бурной концовки.

Массимилиано Аллегри признал "несомненно не блестящее выступление" против команды, проигравшей восемь матчей подряд. Добавив: "Мы знаем, что против таких агрессивных команд нужно относиться к игре по-другому. Очень важно, что игроки это поняли. Поздравляю их за это. Нам повезло, что Алекс Сандро принес себя в жертву команде, иначе мы говорили бы о другом результате".

Аллегри имеет в виду фол последней надежды бразильца на 92-ой минуте, сорвавший прорыв Лазаньи к воротам. Еще до этого арбитры не назначили пенальти в двух эпизодах. Во втором отмена была справедливой, поскольку Бонуччи все же достал мяч. А вот попадание мяча в руку Данило вызвало взрыв в соцсетях с рефреном "возвращения ювентусовских арбитров". Наставник "Вероны" Сальваторе Боккетти назвал решение не назначать пенальти "безумием".

Следует отметить, что судейские эксперты поддержали решение арбитров. Говоря о том, что Данило падал и защищал свое падение рукой, о том, что изначально пробивал Велозу, мяч срикошетил от Давидовича, и у бразильца не было времени отвернуться. Но визуально это выглядит очень плохо для репутации Марко Ди Белло, его бригады и всего судейского корпуса Италии. Данило отбил удар далеко отставленной в сторону рукой в стиле лучших вратарей.

Отмечу также без комментариев, что в официальном видеообзоре матча от Серии А присутствуют эпизоды с Бонуччи и Алексом Сандро, но отсутствует эпизод с Данило...

"Лацио" победил без таких драм. В матче, который выглядел живее, но по ударам в створ ворот - гораздо хуже. Таких ни у одной команды и вовсе не было до 64-ой минуты. Маурицио Сарри признал, что в первом тайме его команде было сложно: "Нам было тяжело поднять темп и прессинговать. В целом было тяжело на психологическом уровне после дерби, был повышенный уровень угрозы провала в интенсивности. В предыдущем сезоне в таких матчах мы всегда страдали".

В итоге во втором тайме "лациале" подняли уровень игры, начали давить, перехватили инициативу. Создали мало, но в итоге забили. Хотя и благодаря грубой ошибке вратаря соперников. Лука Ромеро, самый молодой автор гола за "Лацио" в Серии А за последние 86 лет (ему еще нет 18-ти), добил.

Команда Сарри так и не позволила сопернику ни одного удара в створ ворот, не пропустила в восьмом из девяти последних матчей лиги, победила в седьмом из них. В награду получив второе место.

Другие

"Фиорентине" и "Торино" всегда прогнозировали место в Топ-10. Ныне обе они там. Флорентийцы постепенно уходят от кошмарного начала сезона и одержали уже третью победу подряд. Как всегда, создали кучу моментов, реализовали лишь один, пропустили с контратаки. Но на этот раз, в отличие от августа-сентября, нашли победный гол в концовке. Туринцы же легко убрали с пути слабую "Сампдорию", играя лениво и даже проиграв ей по ударам по воротам (8:11).

Аплодисменты также "Сассуоло", не проигравшему "Роме" пятый домашний матч подряд, не опустившему руки после позднего пропущенного. "Лечче", задавившему "Аталанту", "Кремонезе", выстоявшему против "Милана". Последний также неуступчив, у него в десяти последних матчах лишь три поражения и семь ничьих. Комплименты "Специи", проигравшей дома в этом сезоне лишь один матч.

Отрицательной реакции заслуживает "Болонья", не имевшая права так разваливаться после такого начала. "Удинезе", не выигравший шестой матч лиги подряд. "Сампдория", которая будто бы даже не борется.

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Фото - Getty Images/Global Images Ukraine