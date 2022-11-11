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Леау – игрок октября в Серии А
2+1 в прошлом месяце
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Милана" Рафаэль Леау признан игроком октября в Серии А. "Россонери" выиграли 4 из 5 матчей.
Леау, в свою очередь, отметился двумя голами и голевой передачей.
1+1 португалец сделал в матче с "Эмполи" (3:1) 1 октября. Ещё один гол он забил в ворота "Монцы" (4:1) 22 октября.
Леау обошел Бареллу ("Интер"), Лукмана ("Аталанта"), Милинковича–Савича ("Лацио") и Осимена ("Наполи").
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Источник:legaseriea.it
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