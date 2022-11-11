Серия А. Кремонезе остановил Милан, но не Эмполи

Серия А. 15-й тур

Эмполи. "Карло Кастеллани"

"Эмполи" - "Кремонезе" 2:0

Голы: Камбиаги 46, Паризи 88

"Кремонезе" стал одним из главных ньюсмейкеров 14-го тура Серии А, остановив дома во вторник "Милан" на 0:0. В гостях в последнее время он также был неплох - четыре ничьи подряд. "Эмполи" же таким ньюсмейкером стать не смог, в итоге все же проиграв "Наполи" в гостях. А в целом в предыдущих четырех турах проиграл трижды. Впрочем, после 14-ти туров у него было в два раза больше очков, чем у сегодняшнего соперника, и буднично побеждать в неярких матчах он умеет.

Гости выиграли матч по ударам по воротам (19:13) и по владению мячом. А хозяева - по гораздо более важному показателю. Камбиаги вышел на замену и сразу же открыл счет, переиграв вратаря в упор. Паризи закрепил победу в концовке. Камбиаги тогда пробил, защитник заблокировал, и Фабиано, также защитник, вдруг оказавшийся в контратаке, добил головой. Также команды, а именно Марин и Дессерс, обменялись ударами в каркас ворот.

"Эмполи" на 12-ом месте и опережает "Кремонезе", который на 18-ом, уже на десять очков.