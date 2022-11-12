Серия А. Наполи чуть не теряет верную победу, но все же удерживает рекорд

Серия А. 15-й тур

Неаполь. "Стадио Диего Армандо Марадона"

"Наполи" - "Удинезе" 3:2

Голы: Осимхен 15, Зелински 31, Элмас 58 - Несторовски 79, Самарджич 82

"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо, Жезус (Эстигор 60), Ким, Оливера (Руи 46), Лоботка, Ангисса, Зелински (Ндомбеле 67), Лосано (Политано 60), Осимхен, Элмас

"Удинезе": Сильвестри, Эхизибе, Н. Перес, Уолас (Яяло 71), Бийол, Эбосс, Ловрич, Арслан (Самарджич 56), Перейра, Деулофеу (Саксесс 26), Бету (Несторовски 71)

Предупреждения: Жезус 25, Руи 78 - Уолас 27, Перейра 37, Эбосс 84

На вчерашний заголовок Gazzetta Dello Sport "Ювентус" прибывает", на слова игрока "Интера" Федерико Димарко о том, что отыграть "минус 11" реально, на слова Corriere Della Sera о том, что "Ювентус" уже видит себя АнтиНаполи, на слова своего тренера Лучано Спаллетти о том, что легендарные команды вернулись, уже наверху, неаполитанцы были обязаны отвечать. Обязаны были уйти на перерыв в лиге с позиции силы. Это им удалось.

Счет между уверенными победами "Наполи" в лиге и неуверенными, нелегкими перед субботой был 14:10 в пользу вторых. Каким он стал? Лидер лиги отыграл вовсе не блестяще, создал немного. Началось и вовсе сейвом Мерета после прострела Перейры и замыкания Деулофеу в упор. Но на него Элмас ответил навесом с места на голову Осимхена, мимо проспавшего Бийола. Виктор далее сыграл пяткой в контратаке, Лосано с фланга отдал назад, Зелински закрутил.

"Удинезе" пытался отыграться, но не мог придумать ничего серьезного. Кроме неточного удара Эхизибе с очень выгодной позиции. Сразу же после которого Ангисса в контратаке запустил Элмаса по левому флангу, а тот убрал Бийола и пробил в ближний угол. Далее Сильвестри отбил три удара Осимхена и Элмаса. Несторовски наконец-то ответил ударом с полулета с паса Саксесса, Самарджич отобрал у Кима (нетипичная ошибка корейца) и забил.

11-ая победа "Наполи" в лиге подряд. Рекорд клуба. 13-ая в 15-ти первых турах сезона, а такого ни один клуб, кроме "Ювентуса", в истории Серии А не добивался. 13-ая победа над "Удинезе" в 14-ти последних матчах и десятая дома подряд над ним. Девятый из десяти последних матчей против него с как минимум двумя забитыми. Хотя и восьмой из десяти с пропущенными. Полет замечательный.