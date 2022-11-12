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Лидер идет на перерыв в хорошем настроении. Наполи - Удинезе 3:2. Обзор матча, видео голов
Наполи - Удинезе ⋉ 3:2 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 12.11.2022 ⋇ Серия А на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Наполи" еще раньше гарантировал себе первую строчку по итогу состоявшейся до чемпионата мира части сезона. Но важен был и последний штрих. Его команда Лучано Спалетти исполнила четко. Хотя и нелегко. "Удинезе" забил дважды, но "Наполи" ответил с избытком и забрал три очка.
Смотрите, как это было, в видеообзоре матча 15-го тура Серии А.
Серия А. 15-й тур
"Наполи" – "Удинезе" 3:2
Голы: Осимхен 15, Зелински 31, Элмас 58 – Несторовски 79, Самарджич 82
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