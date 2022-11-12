Лидер идет на перерыв в хорошем настроении. Наполи - Удинезе 3:2. Обзор матча, видео голов

"Наполи" еще раньше гарантировал себе первую строчку по итогу состоявшейся до чемпионата мира части сезона. Но важен был и последний штрих. Его команда Лучано Спалетти исполнила четко. Хотя и нелегко. "Удинезе" забил дважды, но "Наполи" ответил с избытком и забрал три очка.

Смотрите, как это было, в видеообзоре матча 15-го тура Серии А.

Серия А. 15-й тур

"Наполи" – "Удинезе" 3:2

Голы: Осимхен 15, Зелински 31, Элмас 58 – Несторовски 79, Самарджич 82