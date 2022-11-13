Серия А. Милан - Фиорентина 2:1. Дьявольские везение и характер

Серия А. 15-й тур

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Милан" - "Фиорентина" 2:1

Голы: Леау 2, Миленкович 90+1 (автогол) - Барак 28

"Милан": Татарушану, Калулу, Тиав (Дест 55), Томори, Эрнандес, Тонали (Ребич 86), Беннасер, Диас (Ориги 55), Крунич (Вранкс 75), Леау, Жиру

"Фиорентина": Терраччьяно, Додо (Венути 18), Игор, Миленкович, Бираги, Мандрагора (Данкан 66), Амрабат, Барак (Терзич 75), Иконе, Кабрал (Йович 66), Сапонара (Куаме 75)

Предупреждения: Диас 21 - Барак 49, Сапонара 50, Мандрагора 63, Йович 74

Главный арбитр: Симоне Соцца

Игровые проблемы "Милана" в нынешнем сезоне и особенно - в последнее время - очевидны. Заторможенность, отсутствие идей в атаке, потери контроля над игрой в центре поля, ошибки в обороне - все это присутствует больше, чем хотелось бы болельщикам "россонери". В целом атмосфера вокруг них далеко не лучшая. После Скудетто качественный регресс кажется большим. Стефано Пиоли приходится заявлять, что не интересуется атмосферой "пораженчества и негатива".

Тем не менее, характера и везения у чемпиона осталось еще с предыдущего сезона. Не всегда они компенсируют недостатки, но в итоге оставили "Милан" в Топ-3 по итогам первых 15-ти туров Серии А. Если "Лацио" сегодня не победит "Ювентус" - оставят и в Топ-2. С начала октября "дьяволы" в самой-самой концовке вытащили сложнейшие победы над "Эмполи", "Вероной", "Специей" (над последней - неделю назад на "Сан Сиро" на 89-ой минуте) и "Фиорентиной".

На второй минуте Жиру спиной к воротам освободил Леау, тот включил свои фирменные обороты, прорвался к воротам и забил. Однако далее до концовки тайма их команда прекратила играть. Гости владели мячом около 60-ти процентов времени, нанесли в два раза больше ударов по воротам и выглядели очень неплохо на фоне заснувшего соперника. Кабрал то ли бил, то ли простреливал, и Татарушану сам не понял, как мяч попал в него. Бираги прорвался слева и навесил в стойку.

Гол "Фиорентины" выглядел заслуженным. Хотя и тогда ей повезло. Миланцы не смогли как следует выбить мяч из штрафной, Иконе отдал Бараку, тот развернулся, пробил низом, мяч срикошетил от двоих соперников и проскользнул под животом Татарушану.

В концовке тайма "Милан" наконец-то проснулся. Диас вышел на вратаря, протолкнул мимо него, и лишь отчаянный подкат Венути спас. В начале второго тайме Жиру в контратаке замыкал прострел Калулу - спас уже Терраччьяно. Второй тайм уже был гораздо более быстрым, качественным и равным. Обе команды отчаянно боролись и искали победу. Томори дважды отчаянно блокировал на линии, Татарушану спас от автогола Калулу, Леау после рикошетов перед вратарем умудрился не попасть...

Здесь и включились "дьявольские" ресурсы. На первой добавленной минуте Терраччьяно и Ребич боролись за "кросс", что запутало Миленковича. От серба мяч отскочил в ворота его команды.

Четвертая победа "Милана" дома подряд и вторая драматичная подряд на данный момент выводит его на второе место в восьми очках позади "Наполи". "Фиорентина" прерывает серию из трех побед подряд на всех полях в лиге, но остается десятой.