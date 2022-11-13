 Серия А. Ювентус - Лацио 3:0. Заявка на возвращение ᐉ UA-Футбол
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Серия А. Ювентус - Лацио 3:0. Заявка на возвращение

Италия
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В стиле лучших времен

Серия А. Ювентус - Лацио 3:0. Заявка на возвращение

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

Серия А. 15-й тур

Турин. "Алльянц Стадиум"

"Ювентус" - "Лацио" 3:0

Голы: Кен 43, 54, Милик 89

"Ювентус": Щесны, Данило, Гатти, Бремер, Куадрадо, Локателли (Паредес 85), Фаджоли, Рабио, Костич (Кьеза 64), Милик, Кен (Ди Мария 62)

"Лацио": Проведель, Хюсай (Хила 69), Казале, А. Романьоли, Марушич, Катальди (Весино 58), Башич (Луис Альберто 58), С. Милинкович-Савич (Маркос Антонио 78), Педро, Фелипе Андерсон, Ромеро (Канчелльери 69)

Предупреждения: Гатти 25, Бремер 27 - С. Милинкович-Савич 28

Главный арбитр: Давиде Масса

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В статье: Ювентус (Турин) Серия А Лацио (Рим)
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