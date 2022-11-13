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Серия А. Ювентус - Лацио 3:0. Заявка на возвращение
В стиле лучших времен
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Серия А. 15-й тур
Турин. "Алльянц Стадиум"
"Ювентус" - "Лацио" 3:0
Голы: Кен 43, 54, Милик 89
"Ювентус": Щесны, Данило, Гатти, Бремер, Куадрадо, Локателли (Паредес 85), Фаджоли, Рабио, Костич (Кьеза 64), Милик, Кен (Ди Мария 62)
"Лацио": Проведель, Хюсай (Хила 69), Казале, А. Романьоли, Марушич, Катальди (Весино 58), Башич (Луис Альберто 58), С. Милинкович-Савич (Маркос Антонио 78), Педро, Фелипе Андерсон, Ромеро (Канчелльери 69)
Предупреждения: Гатти 25, Бремер 27 - С. Милинкович-Савич 28
Главный арбитр: Давиде Масса
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