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Шестая подряд победа Юве. Видео голов и обзор матча Ювентус - Лацио 3:0

Италия
(1 голосов)

"Зебры" уже третьи в таблице

Шестая подряд победа Юве. Видео голов и обзор матча Ювентус - Лацио 3:0

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Похоже, вылет из Лиги чемпионов пошел на пользу "Ювентусу". Команда Массимилиано Аллегри выиграла уже шестой подряд поединок в Серии А. В этот раз туринцы одолели "Лацио", да еще и сделали это разгромно. Этот выигрыш позволил выйти "зебрам" на третью строчку в таблице и обойти как раз "Лацио".

Серия А. 15-й тур
Турин. "Алльянц Стадиум"
"Ювентус" - "Лацио" 3:0
Голы: Кен 43, 54, Милик 89

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В статье: Ювентус (Турин) Рома (Рим)
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