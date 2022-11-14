Шестая подряд победа Юве. Видео голов и обзор матча Ювентус - Лацио 3:0

Похоже, вылет из Лиги чемпионов пошел на пользу "Ювентусу". Команда Массимилиано Аллегри выиграла уже шестой подряд поединок в Серии А. В этот раз туринцы одолели "Лацио", да еще и сделали это разгромно. Этот выигрыш позволил выйти "зебрам" на третью строчку в таблице и обойти как раз "Лацио".

Серия А. 15-й тур

Турин. "Алльянц Стадиум"

"Ювентус" - "Лацио" 3:0

Голы: Кен 43, 54, Милик 89