Пропасть наверху и внизу. Итоги 15-го тура Серии А

Сампдория - Лечче 0:2

Монца - Салернитана 3:0

Эмполи - Кремонезе 2:0

Болонья - Сассуоло 3:0

Эллас Верона - Специя 1:2

Наполи - Удинезе 3:2

Милан - Фиорентина 2:1

Ювентус - Лацио 3:0

Рома - Торино 1:1

Аталанта - Интер 2:3

После 15-го тура Серия А ушла на перерыв и вернется лишь в 2023-ем году. Ушла с явным лидером, плотной группой преследователей "Наполи", среди которых некоторые спуртуют, некоторые стагнируют, а некоторые валятся. В борьбе же против вылета бросаются в глаза три явных аутсайдера, которых ожидает очень тяжелая работа в новом году.

"Ювентус" - "Лацио"

Главным победителем тура и всех последних недель стал "Ювентус". Он точно жалеет о перерыве. Как раз сейчас он набрал тот темп, вернул ту безжалостность эры девяти Скудетто подряд. Шесть побед подряд в лиге (лучшая серия с декабря 2018-го года) совершенно без пропущенных, включая две большие победы над "Интером" и "Лацио" - демонстрация силы. Шесть побед и две ничьи без поражений на "Алльянц" в сезоне в лиге - демонстрация домашней силы.

Демонстрация силы - вовсе не демонстрация яркости. Даже вчера. Первый тайм был унылым, завершился со счетом 5:6 по ударам по воротам и 38:62 по владению мячом. Но в итоге "Юве" сумел перехватить два мяча в центре поля на рубеже таймов, забить дважды и далее действовал безгранично уверенно.

Отмечаем Мойзе Кена с дублем. Массимилиано Аллегри перед матчем заявил, что он будет особенно полезен против высокой линии обороны "Лацио". Так и получилось. Также победы в единоборствах в центре поля, перехваты, с которых и пришли два гола. И железный центр обороны, в котором, как наконец-то понял Аллегри, нет места Бонуччи. В целом молодёжная революция продолжается. Кен в атаке, Фаджоли не сдвинуть с центра поля, Гатти помог цементировать оборону.

"Лацио" же, не пропускавший в восьми из девяти последних матчей лиги, доказавший против "Ромы", "Интера", "Аталанты", что умеет держать удар и побеждать, в воскресенье развалился на ровном месте. Проиграл дуэли в опорной зоне. Капитан Милинкович-Савич провалил матч, обычно надёжный вратарь Проведель ошибся в двух голах, в атаке не хватило двух травмированных лучших бомбардиров Иммобиле и Дзакканьи (у "Юве" не было Влаховича, но был Кен).

Маурицио Сарри заявил, что в первые 40 минут его команда не испытывала никаких проблем и потому настолько сожалеет о первом голе. Особенно - о потере мяча в центре поля. Также говорил о проблемах против глубокой обороны, когда у тебя нет центрфорварда. Но в целом признал, что обвинять в ошибках и потерях некого, кроме самого себя. Аллегри же говорил прежде всего о терпении и о своей обороне, лучшей в лиге (7 пропущенных). На неё теперь можно опереться.

"Наполи"

Возможно, в итоге окажется, что стратегическим победителем тура все же стал победитель первых 15-ти. "Наполи" установил рекорд клуба, выиграв 11-ый матч лиги подряд, стал второй командой в истории Серии А, добывшей 13 побед в 15-ти первых турах сезона. Доказал, что спурты "Ювентуса" и "Интера" не пошатнули его. Даже не включаясь как следует, мало создавая, забил три мяча "Удинезе", проигравшему лишь один из предыдущих 13-ти матчей лиги.

Концовка матча получилась смазанной. Из-за чего и комментарии, и оценки СМИ получились смазанными. В итоге даже выросли в критику. В итоге матч вошёл в коллекцию сложных. Которых в лиге шесть из семи последних. Тем не менее, во всех одержаны победы.

"Концовка этого матча доказала, что ничего нельзя воспринимать как само собой разумееющееся. И лишь подчеркнула, насколько значительны наши достижения. Я хочу поблагодарить команду за стратосферическую первую часть сезона", - Лучано Спаллетти подытожил наилучшим образом.

"Аталанта" - "Интер"

"Интер" и вправду устроил спурт. Шесть побед и 20 забитых мячей в семи последних матчах. Последняя особенно важна. После поражения в Дерби Италии и вообще поражений во всех Топ-матчах следовало доказать, что умеют играть их. После четырёх поражений в семи матчах лиги в гостях следовало доказать, что умеют играть на выезде. И что умеют возвращаться после слабого начала матча, после пропущенного, чего до 14-го тура не удавалось сделать ни разу.

Последнее миланцы доказали во второй раз подряд. Как и против "Болоньи", провалили начало матча (1:7 по ударам по воротам в первые полчаса), пропустили, но, как и тогда, быстро и на ровном месте вернулись. С контратак, стандартных положений и практически двух автоголов, один из которых все же посчитали обычным голом Джеко. Пропустили 2:3, но не развалились, а чётко удержали игру в руках.

Никто за последние 35 лет не одержал в своих первых 250-ти матчах в тренерской карьере в Серии А так много побед, как Симоне Индзаги - 143.

У "Аталанты" все наоборот. 12 очков в сезоне потеряны в матчах, в которых вела в счете, набрано семь очков в семи последних турах, четыре поражения в пяти последних с девятью пропущенными. Три из этих матчей проиграны грандам дома. Очень неприятная динамика. После такого начала пропустить три гола практически на ровном месте - признак несобранности, слабости характера и команды в целом.

Джан Пьеро Гасперини говорил о хорошем первом тайме, пропущенном "с единственного их шанса с помощью рикошета во время невинного прострела". О возвращении после пропущенных. Он считает в целом выступление неплохим, говорит о таланте Топ-соперников и отсутствии удачи его команды, в отличие от начала сезона. Что между строчками читается так, будто она просто зависит не от самой себя, а от соперников. То есть недостаточно сильна.

Многие считают, что второй тайм команде сломала замена. Выход атакующего полузащитника Руслана Малиновского вместо опорника Скальвини. Гасперини пояснил, что хотел вернуть Тона Коопмейнерса назад, в центр поля. Как оказалось, ошибся. Как отмечают, такая замена освободила пространство для "Интера", чего не хватало в первом тайме.

Руслан играл активно, искал пасы вразрез и прорывы. Но в итоге отдал лишь 15 пасов за тайм с 67-ю процентами точности, проиграл четыре из шести единоборств. Именно его неточный пас начал голевую контратаку соперника. Из относительного позитива - четыре удара по воротам. Лучший результат на поле вместе с Сапатой. Но все - издали, два слабых и по центру, один заблокировали, один был неточным.

Такое ожидаемо не впечатлило СМИ. Его оценки за матч - от ужасной 4.5 (Gazzetta Dello Sport) до посредственной 5.5. Хотя кое-где были и "шестерки". Отмечали старания, но прежде всего - слабые удары и ошибки.

"Милан" - "Фиорентина"

"Милан" о спурте лишь мечтает. Он еле-еле продирается мимо последних соперников, играет будто с ногой на педали тормоза. Уже во втором домашнем матче подряд пришлось вырывать победу после 88-ой минуты. На этот раз помогли автогол и до него - столкновение с вратарем соперника, за которое можно было и дать фол в атаке. Чемпионский характер "россонери" и везение с судейством выручили и принесли уже четвертую драматичную победу с начала октября.

Паоло Мальдини подытожил: "Мы добыли победу с помощью жертвенности, без гармоничной игры, но с большим желанием победить". Стефано Пиоли говорил о вере, духе и интенсивной игре. Интенсивно "Милан" и вправду пытался играть, а вера и дух сохранили его на втором месте после 15-ти туров при весьма серой неровной игре.

К "Фиорентине" претензии по неиспользованию моментов и преимущества во владении мячом, по пропущенным в самом начале и концовке матча. Винченцо Итальяно не случайно говорил об очередной потере командой очков по своей вине после хорошего матча, о недостатке взрослости, о не всегда собранной игре против контратак чемпиона и о запоротых своих шансах. Тем не менее, "фиалки" просыпаются после ужасного начала сезона, и это их тренер также отмечает.

"Рома"

Не просыпается "Рома". В последний раз она выдавала по-настоящему хорошую игру в лиге в августе. С тех пор - одни мучения. Мучения эти обычно заканчивались хорошо благодаря индивидуальным действиям в атаке и везению. Сейчас оба фактора также вмешались. Но их хватило не более, чем на спасенную ничью против "Торино" дома на 94-ой минуте. Причем на 91-ой "джаллоросси" смазали пенальти, то есть вряд ли их стоит хвалить за характер.

Жозе Моуриньо еще и по обыкновению подливает масла в огонь. После такого же 1:1 в предыдущем туре обвинил Рика Карсдорпа в "предательстве "Ромы", исключил из состава и заявил о его уходе в январе. После этого 1:1 в ответ на вопрос о Тэмми Абрахаме начал жестко критиковать современных игроков, у которых нет мотивации играть в то время, как миллионы детей мечтают оказаться на их месте. Как сообщают СМИ, англичанина также постараются отпустить в январе.

Похоже, лишь одна победа "Ромы" в пяти последних матчах лиги - далеко не главная ее проблема.

Другие

На перерыв лига уходит с большим разрывом между тремя аутсайдерами и остальными. "Кремонезе" борется, играет симпатично, в 14-ом туре остановил "Милан", в 15-ом нанес 20 ударов по воротам "Эмполи" (против 13-ти - соперника), но пропустил в самом начале и в самом конце второго тайма. "Верона" также борется, в пятый раз в последних десяти матчах сыграла со своим любимым счетом 2:1. Вот только все эти десять матчей завершились поражениями.

"Сампдория" же вроде бы даже не борется. Пропустила дома в раздевалку от такого же аутсайдера "Лечче", затем пропустила от него еще один в концовке. Уже даже говорят об увольнении Деяна Станковича, проведшего всего семь матчей во главе клуба. В пяти из которых проиграл и не забивал.

Подальше от аутсайдеров "Болонья" разозлилась после 1:6 от "Интера" и разгромила "Сассуоло". Тьяго Мотта и вправду преобразил команду. Она с 12-ю очками в пяти последних матчах. Ну и "Монца" чувствует, что не аутсайдер по игре. Особенно после 3:0 над "Салернитаной".

Лучший игрок тура - Мойзе Кен ("Ювентус"). Дубль в Топ-матче. Убежал и перебросил вратаря, затем добил. Настоящий форвард

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