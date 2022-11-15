Аллегри – лучший тренер Серии А в ноябре. Ноль пропущенных

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри признан лучшим тренером Серии А в ноябре. "Старая синьора" выиграла 3 матча из трех с общим счетом 6:0.

"Ювентус" хладнокровно расправился сначала с "Интером" (2:0), потом минимально обошел в гостях "Верону" (1:0). В последнем матчем до перерыва на чемпионат мира туринцы разгромили "Лацио" (3:0).

Награду присудило жюри, состоящее из директоров спортивных газет, которые оценивали отдельных тренеров на основе технико-спортивных критериев и качества игры их команд. Также учитывалось поведение команды и соблюдение принципов fair play во время матчей.

По итогам октября лучшим тренером был признан менеджер "Наполи" Лучано Спалетти.