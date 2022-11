Успел поиграть при Шевченко. Бывший капитан Дженоа завершил карьеру

35-летний крайний защитник Доменико Кришито объявил об уходе из клуба МЛС "Торонто" и завершил карьеру в профессиональном футболе. Об этом сообщается на сайте клуба.

Кришито известен по выступлениям за "Дженоа". В составе генуэзцев футболист провел 274 матча, в которых забил 30 голов и выполнил 13 результативных передач. В этой команде он был капитаном на постоянной основе. К слову, с ноября 2021 по 2022 года он поиграл под руководством экс-тренера сборной Украины Андрея Шевченко.

С 2009 по 2018 годы Доменико вызывался в сборную Италии, за которую он сыграл 26 матчей. Летом 2022 года он перешел в "Торонто" из "Дженоа".

NEWS | Toronto FC defender Domenico Criscito announced today that he will retire from professional soccer.#TFCLive | @mimmo_criscito4