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Успел поиграть при Шевченко. Бывший капитан Дженоа завершил карьеру

Италия
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Доменико Кришито повесил бутсы на гвоздь в 35 лет

Успел поиграть при Шевченко. Бывший капитан Дженоа завершил карьеру

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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35-летний крайний защитник Доменико Кришито объявил об уходе из клуба МЛС "Торонто" и завершил карьеру в профессиональном футболе. Об этом сообщается на сайте клуба.

"Большое спасибо "Торонто" за эти прекрасные шесть месяцев в клубе. Мне пора вернуться домой и обдумать свои дальнейшие планы. Всем спасибо", - написал Кришито.

Кришито известен по выступлениям за "Дженоа". В составе генуэзцев футболист провел 274 матча, в которых забил 30 голов и выполнил 13 результативных передач. В этой команде он был капитаном на постоянной основе. К слову, с ноября 2021 по 2022 года он поиграл под руководством экс-тренера сборной Украины Андрея Шевченко.

С 2009 по 2018 годы Доменико вызывался в сборную Италии, за которую он сыграл 26 матчей. Летом 2022 года он перешел в "Торонто" из "Дженоа".

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В статье: Доменико Кришито Дженоа (Генуя) Торонто (Канада)
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