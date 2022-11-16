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Милан может подписать игроков Аталанты. Один из них Малиновский
"Россонери" могут воспользоваться сменой поколений в "Аталанте"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Фанатский сайт "Милана" предполагает, что "Милан" может подписать зимой Луиса Муриэля и Руслана Малиновского, чтобы усилить нападение и среднюю линию на фоне частых травм футболистов "россонери".
Итальянские клубы интересуются парой на фоне их желания покинуть Бергамо.
"Аталанта" и Гасперини, очевидно, взяли курс на омоложение и некогда основной Руслан Малиновский больше не незаменим в клубе. Украинец уже пытался покинуть клуб летом, но безуспешно.
Как у Малиновского, так и у Муриэля летом истекают контракты, что значительно снизит стоимость обоих футболистов на трансферном рынке.
Это же и стало причиной того, что за обоими выстроилась очередь. Муриэлем интересуется ещё и "Ювентус", а Малиновского хотели бы видеть в "Интере".
29-летний украинец оценивается порталом Transfermarkt в 18 миллионов евро. 31-летний колумбиец – в 12 миллионов.
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