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Милан может подписать игроков Аталанты. Один из них Малиновский

Италия
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"Россонери" могут воспользоваться сменой поколений в "Аталанте"

Милан может подписать игроков Аталанты. Один из них Малиновский

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Фанатский сайт "Милана" предполагает, что "Милан" может подписать зимой Луиса Муриэля и Руслана Малиновского, чтобы усилить нападение и среднюю линию на фоне частых травм футболистов "россонери".

Итальянские клубы интересуются парой на фоне их желания покинуть Бергамо.

"Аталанта" и Гасперини, очевидно, взяли курс на омоложение и некогда основной Руслан Малиновский больше не незаменим в клубе. Украинец уже пытался покинуть клуб летом, но безуспешно.

Как у Малиновского, так и у Муриэля летом истекают контракты, что значительно снизит стоимость обоих футболистов на трансферном рынке.

Это же и стало причиной того, что за обоими выстроилась очередь. Муриэлем интересуется ещё и "Ювентус", а Малиновского хотели бы видеть в "Интере".

29-летний украинец оценивается порталом Transfermarkt в 18 миллионов евро. 31-летний колумбиец – в 12 миллионов.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский Милан
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Источник:
milanlive.it

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