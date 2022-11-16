Милан может подписать игроков Аталанты. Один из них Малиновский

Фанатский сайт "Милана" предполагает, что "Милан" может подписать зимой Луиса Муриэля и Руслана Малиновского, чтобы усилить нападение и среднюю линию на фоне частых травм футболистов "россонери".

Итальянские клубы интересуются парой на фоне их желания покинуть Бергамо.

"Аталанта" и Гасперини, очевидно, взяли курс на омоложение и некогда основной Руслан Малиновский больше не незаменим в клубе. Украинец уже пытался покинуть клуб летом, но безуспешно.

Как у Малиновского, так и у Муриэля летом истекают контракты, что значительно снизит стоимость обоих футболистов на трансферном рынке.

Это же и стало причиной того, что за обоими выстроилась очередь. Муриэлем интересуется ещё и "Ювентус", а Малиновского хотели бы видеть в "Интере".

29-летний украинец оценивается порталом Transfermarkt в 18 миллионов евро. 31-летний колумбиец – в 12 миллионов.